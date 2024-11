Fastweb Mobile: 150 GB anche 5G con eSIM a SOLI 7,95 €/mese

Al prezzo mensile di soli 7,95 euro, Fastweb Mobile propone un’offerta irrinunciabile, completa di tutto ciò che serve, sia per navigare che per chiamare. È quella che include il traffico Internet necessario per l’accesso ai siti e ai social network, le telefonate, i messaggi e molto altro ancora. Vediamo di cosa si tratta e perché conviene approfittarne.

L’offerta di Fastweb Mobile con il 5G e la eSIM

Prevede un totale di 150 GB, anche su rete 5G nelle aree in cui è presente la copertura (verificala sul sito ufficiale). Ci sono poi i minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, un totale pari a 100 SMS da inviare e la spedizione gratuita della SIM con la possibilità, volendo, di scegliere la eSIM. Inoltre, non ci sono vincoli o costi nascosti: le tariffe sono chiare e il recesso del contratto è possibile in qualsiasi momento, senza incorrere in penali. Scopri di più sulla pagina dedicata, dove puoi anche attivare l’offerta in piena autonomia.

Vale la pena ricordare che la rete mobile di Fastweb è stata premiata per la quarta volta da Ookla come quella più veloce d’Italia. Questo garantisce la possibilità di contare su un accesso a Internet sempre impeccabile, in ogni situazione e da qualunque luogo. All’occorrenza, la potrai utilizzare anche per rendere il tuo smartphone un hotspot e condividere così la connessione Wi-Fi con gli altri dispositivi.

Ricapitolando, grazie alla promozione in corso puoi ottenere una SIM o eSIM con 150 GB di traffico anche in 5G, minuti illimitati verso i numeri nazionali, 100 SMS e l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy per migliorare le tue competenze al prezzo mensile di soli 7,95 euro. La puoi anche attivare con SPID.