Fastweb Mobile: 150 GB in 5G e minuti illimitati a 7,95€ al mese

Andare veloci come Jannik Sinner, testimonial ufficiale di Fastweb, è un po’ complicato, per non dire impossibile. Però ci si può perlomeno avvicinare, merito anche dell’ultima offerta con Internet 5G di Fastweb Mobile, che include 150 GB e minuti illimitati a 7,95 euro al mese.

L’offerta di telefonia mobile di Fastweb è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale. Inoltre, la spedizione della SIM è gratuita, con la possibilità di richiederla anche in forma eSIM (in questo caso l’attivazione è immediata).

Fastweb Mobile: la nuova offerta a 7,95 euro al mese

Con la nuova offerta di Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese è possibile navigare anche in 5G potendo fare affidamento su 150 GB di traffico Internet al mese, chiamare fissi e mobili nazionali senza limiti, inviare 100 SMS e accedere gratuitamente ai corsi Fastweb Digital Academy.

Per quanto riguarda i costi, sotto la voce “Attivazione” figura un unico contributo di 10 euro per la SIM o eSIM, mentre la spedizione di una o dell’altra è gratis. Qualora si finiscano gli SMS, il servizio Extra SMS ha un costo di 5 centesimi. In modo analogo, 1 GB Extra costa 6 euro.

Al di là del prezzo conveniente, una delle ragioni principali per scegliere Fastweb è la velocità della sua rete. Riguardo a ciò, confermiamo che per la quarta volta Ookla (società di servizi di diagnostica nota per aver creato Speedtest) l’ha premiata come la rete mobile più veloce d’Italia.

Infine, la sua attivazione porta un ulteriore vantaggio, cioè la possibilità di risparmiare su Fastweb Casa Light, l’offerta Internet per la casa, che da 27,95 euro passa a 23,95 euro al mese.

Per attivare Fastweb Mobile con 150 GB in 5G e minuti illimitati a 7,95 euro al mese è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale.