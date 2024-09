Fastweb Mobile con 150 GB è in offerta a 7,95 euro al mese

Internet 5G con 150 GB a disposizione, minuti illimitati e spedizione SIM/eSIM gratuita: questi gli elementi chiave di Fastweb Mobile, l’offerta telefonica dell’azienda italiana che può essere attivata in pochi minuti online anche tramite lo SPID. In questi giorni è in offerta sulla pagina dedicata del sito ufficiale Fastweb a 7,95 euro al mese.

Al di là della convenienza dell’offerta, un altro motivo per cui attivare Fastweb Mobile è il riconoscimento ottenuto per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia. Ookla, lo ricordiamo, è un’azienda leader del mercato internazionale nel settore della diagnostica Internet.

Fastweb Mobile: l’offerta telefonica di Fastweb

Uno dei principali vantaggi di Fastweb Mobile è quello di proporre un’offerta telefonica a meno di 8 euro al mese trasparente, senza vincoli, e con il 5G incluso. I GB disponibili per navigare in Internet alla massima velocità sono 150, con nessuna limitazione imposta dall’azienda italiana.

Inclusi nell’offerta anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di inviare gratis fino a 100 SMS al mese.

Per quanto riguarda la SIM, la promozione in corso include la spedizione gratuita della SIM fisica, oltre che la possibilità di scegliere una eSIM. Il costo di attivazione sia per la prima che per la seconda è pari a 10 euro (contributo una tantum).

L’attivazione dell’offerta telefonica Fastweb Mobile è disponibile su questa pagina del sito Fastweb. E invitando i propri amici o parenti a fare altrettanti, si possono ricevere fino a 50 euro da spendere nel sito di e-commerce Amazon, oppure nel negozio online di MediaWorld e tanti altri (10 euro per ogni amico invitato).