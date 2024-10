Fastweb Mobile: la rete più veloce d'Italia in offerta a 7,95€

Fastweb Mobile, premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, è in offerta a 7,95 euro al mese. La promozione include 150 Giga (anche in 5G), minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS e la spedizione della SIM o eSIM gratis. A tutto questo si aggiunge anche l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere maggiori competenze in questo settore.

La SIM, o in alternativa la eSIM di Fastweb, è attivabile online tramite l’utilizzo dello SPID (Sistema di Identità Pubblico Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Se non si hanno né lo SPID né la CIE, si può procedere tramite l’attivazione con un video riconoscimento.

Fastweb Mobile è in offerta a 7,95 euro

L’offerta Fastweb Mobile include 150 Giga alla massima velocità, dato che c’è la possibilità di sfruttare anche il 5G sui dispositivi compatibili. Sono ormai numerose le aree coperte dalla rete 5G di Fastweb: per conoscere se anche il proprio comune di residenza è raggiunto dalla connessione più veloce è sufficiente verificare la copertura tramite la pagina dedicata all’offerta qui sopra.

Insieme ai 150 Giga, sono incluse anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta. Inoltre, se si ha l’esigenza di inviare i tradizionali messaggi di testo, è utile sapere che l’offerta comprende l’invio di 100 SMS ogni mese.

Un ulteriore vantaggio è garantito dalle tariffe chiare e senza costi nascosti di Fastweb. A questo proposito, sottolineiamo che il costo mensile è pari a 7,95 euro, mentre in fase di attivazione occorre pagare 10 euro una tantum (cioè una sola volta) come contributo per la SIM o eSIM.

Puoi attivare Fastweb Mobile al prezzo promozionale di 7,95 euro al mese tramite questa pagina del sito ufficiale. L’attivazione avviene online con SPID, CIE o video riconoscimento.