Fastweb Mobile Light: 50GB a 5,95€ in PROMO

Fastweb propone nuovamente la sua promozione SENZA VINCOLI e low-cost denominata Mobile Light con 50 Giga di internet in LTE a meno di 6 euro al mese. Questa volta la tempistica per attivare questa tariffa è davvero interessante. La promo del Full MVNO è attivabile ONLINE entro la fine di Marzo 2022.

A differenza delle precedenti versioni, ora la SIM non è più gratuita ma ha un costo una tantum di 10 euro. Mentre, l’attivazione e la spedizione sono entrambe GRATIS.

Fastweb Mobile Light: ecco come attivare la promo ONLINE e senza vincoli!

Questa tariffa, davvero molto interessante per il suo rapporto qualità prezzo, mette a disposizione 50 Giga di navigazione internet in LTE su rete TIM, minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso italiano e 100 SMS sempre verso tutti e l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Academy. Tutto questo ad un prezzo davvero incredibile! Stiamo parlando di soli 5,95 euro al mese. In fase di acquisto è possibile scegliere la modalità di rinnovo della promozione. Infatti, è possibile sia rinnovare la tariffa tramite ricarica manuale oppure predisporre la ricarica automatica tramite carta di credito, conto corrente oppure conto PayPal.

Inoltre, nel canone mensile sono inclusi alcuni servizi come la Segreteria Telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo.

Per quanto concerne il roaming è forse una delle tariffe più interessanti in circolazione. Questo perché Fastweb offre 4 Giga da utilizzare non solo in tutta Europa ma anche nel Regno Unito ed in Svizzera.

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile sia per chi necessita di cambiare operatore sia per chi intende attivare un nuovo numero. Inoltre, la tariffa in questione è disponibile anche per i già clienti Fastweb.

Costi ed altro

L’offerta disponibile ONLINE fino a fine Marzo non prevede costi di attivazione né tantomeno vincoli contrattuali. L’unico corrispettivo da anticipare è pari a 10 euro per la SIM.

