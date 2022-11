Fastweb Mobile Rush scade tra poche ore, affrettarsi subito

Il Black Friday è terminato, ma non per tutti. Fastweb Mobile, l’operatore virtuale, che aveva lanciato per l’occasione l’interessantissima offerta chiamata Fastweb Mobile​​ Rush, ha pensato di prorogarla ulteriormente.

Ma i minuti scorrono velocissimi e l’offerta scadrà tra poche ore. Quindi, è necessario muoversi con molta tempestività per non perderla. Basta accedere a questa pagina e cliccare su “Attiva online”.

La scadenza è prevista entro la giornata di oggi 30 novembre 2022. Non si sa ancora se verrà ulteriormente prorogata ma, visto che non ci sono notizie in merito, è altamente probabile che questa proroga non avverrà.

Ma cosa prevede questa offerta? Vediamolo nei dettagli.

Fastweb Mobile Rush per il Black Friday: i dettagli dell’offerta

Con l’offerta Fastweb Mobile Rush per il Black Friday, l’operatore virtuale propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico dati in 5G senza limiti di velocità.

Il costo? 8,95 euro al mese. L’offerta può essere attivata accedendo a questa pagina, all’interno della quale si potrà visionare il countdown della scadenza.

Inoltre il provider del servizio mobile non applica su questa promozioni costi di attivazione e di spedizione della SIM.

Per chi viaggia spesso, nell’offerta sono previsti 8 GB di traffico dati in roaming in tutti appartenenti all’Unione Europa, a cui si aggiungono Regno Unito e Svizzera.

Entro pochi giorni la SIM verrà consegnata all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Per attivarla bastano semplici e pochi passi direttamente dal dispositivo mobile. L’attivazione della SIM avverrà dopo poche ore.

Fastweb non ha certamente riservato agli utenti soltanto questa offerta, poiché ce ne sono altre. Indubbiamente resta quella più conveniente in termini di costi, ma è purtroppo in procinto di scadere.

Quindi, non resta che accedere qui e attivarla subito prima che sia troppo tardi per farlo.

