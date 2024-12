Fastweb offre minuti illimitati e 150 GB in 5G a soli 7,95€ al mese

Il 5G è una tecnologia innovativa che assicura prestazioni migliori sia in termini di velocità che di stabilità anche per quanto riguarda la linea telefonica e la navigazione online. Molti operatori la prevedono come un servizio aggiuntivo con costi extra, mentre l’offerta di Fastweb Mobile lo prevede incluso nel canone di soli 7,95€ al mese. Attiva subito la promozione.

L’offerta di Fastweb Mobile con il 5G incluso

Con Fastweb Mobile si ha innanzitutto la possibilità di utilizzare la rete mobile più veloce d’Italia. Questo il riconoscimento ottenuto da Fastweb dalle analisi di Ookla che confermano la qualità della rete. Ora con il 5G le prestazioni sono ancora migliori sia per navigare che per effettuare le chiamate.

Nello specifico l’offerta di Fastweb Mobile prevede 150 GB anche in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali 100 SMS e la spedizione della SIM (o dell’eSIM) gratuita. Attivando l’offerta è possibile scegliere se abbonarsi online e ricevere la SIM (o l’eSIM) a casa o pagare e ritirare la SIM (o l’eSIM) in negozio. I minuti illimitati sono utilizzabili anche per chiamare verso più di 60 Paesi internazionali così come per il roaming dei dati (per il quale sono previsti 11 GB al mese), sono compresi anche Svizzera, Ucraina e Regno Unito.

Inoltre, questa offerta mobile consente di accedere anche alla Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali, dalla quale seguire corsi con i quali acquisire le competenze attualmente più ricercate nel mercato del lavoro. Tutto completamente gratuito e compreso nel canone mensile di 7,95€.

Attivando Fastweb Mobile si ha la certezza di poter contare su una linea veloce e stabile, perfetta per poter muoversi senza preoccupazioni sulla copertura o la qualità della connessione. Inoltre attivando Fastweb Mobile è possibile risparmiare anche sul canone della fibra di casa, che passa da 27,95€ a 23,95€ al mese.