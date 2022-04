Fastweb: crescono clienti, ricavi e margini

Il primo trimestre dell’anno (Q1 2022) si è concluso con il segno positivo per Fastweb, ma non è più una novità: si tratta della 35° volta consecutiva. Ad attestarlo sono i numeri e le cifre riportate nel documento appena giunto in redazione. Crescono i clienti fissi, così come quelli mobili e wholesale, del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Su anche i ricavi del 2,4% (595 milioni di euro) e i margini con l’EBITDA che si attesta a +3,4% (+3,6% con l’EBITDAaL a 171 milioni di euro). Registrato un vero e proprio boom sul fronte mobile, con il segmento cresciuto del 28% grazie a offerte come quella con 5G e 150 GB/mese a 7,95 euro.

È il frutto di una strategia che affianca business e obiettivi di bene comune quali iniziative di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale.

Business e obiettivi di bene comune per Fastweb (Q1 2022)

Più nel dettaglio, sono 215.000 i nuovi clienti acquisiti nell’ambito dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale. I ricavi si attestano complessivamente a 595 milioni di euro.

Sul fronte degli investimenti, hanno raggiunto quota 157 milioni di euro, pari al 26% dei ricavi. Sono stati destinati in primis allo sviluppo delle reti e alla digitalizzazione del paese oltre che a servizi legati al cloud e alla cybersecurity. Una parte finanzia inoltre gli obiettivi di riduzione e compensazione delle emissioni, con la volontà di diventare completamente Carbon Neutral entro il 2025.

+28% in un anno le SIM attive (quasi 2,65 milioni) e in costante progressione la Business Unit Enterprise con ricavi per 247 milioni di euro (+4%) da aziende e pubbliche amministrazioni. Ancora, la divisione wholesale ha generato ricavi pari a 63 milioni di euro (+9%).

Per quanto riguarda la connettività fissa, sono oltre 2,73 milioni le utenze attivate al 31 marzo 2022. Una leadership del mercato mantenuta anche grazie a offerte come quella per la la fibra ultraveloce a casa da soli 25,95 euro al mese

