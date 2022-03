Fastweb: ULTIME ORE per la PROMO con 50GB a 5,95€

Fastweb rende disponibile ONLINE per pochissime ore la sua ormai famosissima PROMO Mobile Light con 50 GIGA di internet a meno di 6 euro mensili.

La scadenza, salvo eventuali proroghe, è stata fissata per il 31 Marzo 2022. Dunque, come potrete intuire, sono davvero le ultimissime ore utili per attivare questa tariffa esclusiva ad un prezzo davvero molto interessante.

Il tutto sempre come da tradizione Fastweb, senza vincoli e costi nascosti. Vediamo ora però cosa offre quest’offerta low-cost.

Fastweb: PROMO ONLINE da meno di 6 euro al mese

L’offerta in questione offre un quantitativo di 50 Giga di traffico internet in 4G sotto copertura TIM, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso nazionale e 100 messaggi sempre verso tutti i gestori. Il tutto ad un prezzo davvero esclusivo ed irrinunciabile! L’abbonamento è infatti disponibile a soli 5,95 euro mensili con la possibilità di accedere gratuitamente ai costi della Fastweb Digital Academy.

Per quanto riguarda il roaming, questa promozione offre ben 4 Giga di internet, minuti illimitati e 100 SMS da utilizzare in tutta Europa ma anche nel Regno Unito e nel territorio Elvetico.

Questa promozione può essere rinnovata attraverso ricarica automatica da RID bancario, PayPal o carta di credito o in alternativa anche attraverso le classiche ricariche manuali. Anche inserendo il rinnovo automatico non è previsto alcun vincolo.

Altra informazione molto interessante da tenere a mente è la presenza di servizi extra come la Segreteria Telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo tramite il numero gratuito 4046.

La tariffa Mobile Light di Fastweb è disponibile ONLINE sia per chi necessita di avere una nuova numerazione sia per chi intende cambiare il proprio operatore. Inoltre, anche i già clienti del Full MVNO possono attivare tale promo.

Costi ed altro

L’unico costo da sostenere per attivare la promozione a meno di 6 euro al mese è pari a 10 euro una tantum. L’attivazione e la spedizione della SIM sono completamente GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.