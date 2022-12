Fate attenzione a questa preoccupante truffa online

Una truffa online è ormai un evento abituale e giornaliero. Molti continuano, però, a darle scarso credito, pensando erroneamente di essere al sicuro grazie alla conoscenza di quelle più diffuse.

Invece ce ne sono sempre di nuove e pericolose, quasi sempre perpetrate via email, con l’obiettivo di svuotare i conti delle vittime.

Ecco perché il livello di attenzione deve essere elevato, evitando il più possibile di condividere su Internet dati e informazioni personali.

Come dicevamo, se da un lato le truffe di phishing continuano a essere le più comuni, dall’altro ne nascono di nuove, come la truffa del killer.

Come sempre, per evitare qualsivoglia attacco hacker, bisogna installare sui propri dispositivi software antivirus efficaci.

Truffa online del killer, cos’è?

La truffa online del killer consiste in email che puntano sul terrore. Gli utenti, che sono scelti a caso, vengono informati che a un sicario è stata affidata la missione di ucciderli o ferirli.

Siccome questo sicario è una persona “onesta”, offre loro un accordo, che consiste nell’invio di 5.000 euro come garanzia di incolumità.

Anche se è palese ed evidente che si tratti di una burla, esistono soggetti altamente impressionabili che, in preda al terrore, inviano il denaro per non correre rischi.

Insomma, una truffa che usa la paura per rubare denaro agli utenti più sensibili e che si spaventano facilmente.

