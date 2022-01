Fatturazione elettronica professionale e gratis per 6 mesi

La fatturazione elettronica è una realtà che da tempo interessa a tutti gli esercenti italiani e, di recente, anche tutti i professionisti appartenenti al regime forfettario. Perciò, anche coloro che mai si erano trovati in una situazione simile, dovranno imparare a gestirla al meglio. Esistono però dei software professionali capaci di semplificare ogni operazione, come ad esempio quello di Keliweb, che oggi offre anche ben 6 mesi di utilizzo gratuito e il 50% di sconto sul piano Start per professionisti. In questo articolo cercheremo di analizzarlo al meglio, così da capire a chi è diretto.

Come gestire facilmente la fatturazione elettronica con Keliweb

La fatturazione elettronica deve principalmente disporre di tre opzioni importanti: le fatture in formato XML, la firma digitale e un eventuale upgrade del servizio semplificato. Keliweb offre tutte e tre le possibilità, disponendo di file in XML, l'unico formato accettato dal Sistema di Interscambio, della firma digitale completamente sicura e protetta e della possibilità di passare da un grado all'altro del servizio in pochi clic.

Ma quali sono questi piani? Si parte ovviamente dal piano Start dedicato ai professionisti, e anche scontato del 50%, che include 1GB di spazio di archiviazione, fatture illimitate e compilazione online. Si passa poi a quello Value dedicato alle medie aziende, il quale disporrà di 2GB di spazio di archiviazione, quello Premium per le grandi imprese, con 3GB di spazio di archiviazione, e infine quello Multi dedicato ai commercialisti, dotato invece di ben 4GB di spazio di archiviazione.

Qualunque sia la versione scelta, il software si presenterà sempre con tutte le funzioni a disposizione: un pannello di controllo completo con un'interfaccia molto chiara e semplicissima da utilizzare, un tab completamente dedicato alla fatturazione elettronica, con campi per compilare, caricare e conservare tutti i documenti, e anche una sorta di magazzino digitale all'interno del quale non mancherà l'archivio di tutta la contabilità. In più, ogni documento potrà essere consultato ed esportato in formato XML, PDF Sul e PDF compatto.

Ovviamente non mancherà anche un'area clienti sempre disponibile e pronta a chiarire qualsiasi tipo di dubbio. Basterà infatti contattare l'assistenza tramite email o numero di telefono. Tutte le informazioni saranno disponibili sia all'interno del software che sul sito Web ufficiale.