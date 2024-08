Fatturazione Elettronica: Aruba ha la soluzione, provala a 1€/mese

La scelta del servizio a cui affidarsi per la fatturazione elettronica è ora molto più semplice. Puntando su Fatturazione Elettronica di Aruba, infatti, è possibile accedere a un servizio completo per creare e inviare fatture, rispettando la normativa vigente con cui è stato dato l’addio alle fatture cartacee.

Il servizio in questione è ora disponibile a 1 euro + IVA al mese per 3 mesi. Successivamente, è possibile scegliere se rinnovare o meno, con un costo a partire da 29,90 euro + IVA all’anno e la possibilità di aggiungere moduli extra per arricchire il servizio. I dettagli completi sono disponibili tramite il sito di Aruba.

Come funziona la fatturazione elettronica di Aruba

Il servizio Fatturazione Elettronica proposto da Aruba mette a disposizione dei suoi utenti una piattaforma completa per l’invio e la gestione delle fatture elettroniche, con una serie di moduli aggiuntivi per arricchire gli strumenti a disposizione dell’utente.

Oltre alle fatture elettroniche, infatti, il servizio di Aruba permette di gestire l’intero ciclo di vendita (con preventivi, ordini di vendita, documenti di trasporto etc.), collegare il proprio e-commerce, fornire la delega al commercialista, attivare la possibilità di utilizzo multi-utente e molto altro. Tutto ruota intorno ai moduli con cui personalizzare il servizio.

Sfruttando la promozione in corso, Fatturazione Elettronica di Aruba costa 1 euro + IVA al mese per 3 mesi. Al termine del periodo promozionale, il servizio è disponibile a partire da 29,90 euro + IVA all’anno.

Come detto in precedenza, è possibile scegliere i moduli aggiuntivi in modo da personalizzare il servizio, adattandolo alle esigenze del proprio business. Da notare, inoltre, che è possibile importare i propri dati da altri servizi di fatturazione elettronica, in modo da passare ad Aruba in tranquillità.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Fatturazione Elettronica è già utilizzato da quasi 1 milione di partite IVA in Italia e rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per professionisti e PMI italiane.