Fatturazione Elettronica: il servizio di Aruba semplifica la vita ai professionisti

Gestire la fatturazione elettronica diventa più semplice con Aruba, azienda che, da tempo, è un punto di riferimento per milioni di professionisti e PMI italiane grazie ai suoi servizi digitali, a partire dalla PEC.

Con Fatturazione Elettronica, servizio in abbonamento disponibile in via promozionale al costo di 1 euro + IVA al mese per 3 mesi (poi 29,90 euro + IVA all’anno), è possibile gestire le proprie fatture elettroniche in modo semplice e con la possibilità di attivare moduli aggiuntivi per arricchire il servizio.

È anche possibile importare i dati da altri servizi di fatturazione elettronica in modo da passare agevolmente al tool di Aruba. Per tutti i dettagli in merito è sufficiente visitare il sito ufficiale di Aruba. Direttamente dal sito è possibile procedere con l’attivazione online del servizio.

Fatturazione Elettronica di Aruba: la scelta giusta per professionisti e PMI

Con Fatturazione Elettronica di Aruba è possibile rendere più semplice la gestione delle fatture elettroniche, sfruttando vari strumenti aggiuntivi che permettono di adattare le caratteristiche del servizio a quelle che sono le proprie necessità.

Aruba mette a disposizione un sistema di Moduli (Documenti, Incassi e pagamenti, WooCommerce etc.) per poter arricchire il servizio e migliorare gli strumenti disponibili. C’è anche un tool per importare i dati da un altro servizio di fatturazione elettronica, in modo da agevolare il passaggio ad Aruba.

Fatturazione Elettronica ha un costo di 1 euro + IVA al mese per 3 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 29,90 euro + IVA all’anno. Si tratta, quindi, di un servizio conveniente e vantaggioso, ideale per professionisti e PMI.

Per iniziare subito ad utilizzare il tool di Aruba basta raggiungere il sito ufficiale, disponibile tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura di attivazione online.