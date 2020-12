Secondo l’Agenzia delle Entrate nel 2019 il Sistema di Interscambio ha visto transitare oltre due miliardi di documenti relativi alla Fatturazione Elettronica, per la precisione 2,054 miliardi (un miliardo nei primi sei mesi). È quanto rende noto il Fisco tirando le somme quando sono trascorsi due anni dall’introduzione dell’obbligo all’utilizzo dello strumento.

Questi invece i dati più dettagliati rilevati dall’analisi condotta dall’Osservatorio di Aruba, tra i principali player del mercato che offrono il servizio:

Riportiamo di seguito il commento di Gabriele Sposato, Direttore Marketing del gruppo, che sottolinea come la sempre più capillare adozione stia andando a tradursi in vantaggi concreti anche dal punto di vista del tempo e del denaro.

I numeri a nostra disposizione, così come quelli resi accessibili da AgID, ci confermano che la Fatturazione Elettronica è ormai parte integrante di un processo di digitalizzazione che funziona e che la soluzione offerta da Aruba è stata largamente scelta e apprezzata dal mercato per la sua semplicità e accessibilità. Si tratta di un’innovazione tecnologica che, seppur imposta per legge, è stata sfruttata in modo intelligente da aziende e professionisti per migliorare i propri processi. Uno strumento che, a fianco di altri come la PEC o la firma digitale, consente a imprese e professionisti di ottimizzare molte operazioni di routine e di tipo amministrativo, facendo risparmiare tempo e denaro.