Fatturazione elettronica: sconto 50% con Keliweb

Dall'anno prossimo si allargherà la platea di contribuenti che dovranno adottare obbligatoriamente la fatturazione elettronica. Gli utenti interessati dovranno quindi scegliere un servizio che semplifichi le varie operazioni. Uno dei migliori è quello offerto da Keliweb. Sfruttando la promozione in corso è possibile risparmiare il 50% sull'abbonamento annuale.

Gestione fatture elettroniche a 17,45 euro/anno

Oltre al servizio di web hosting e alla registrazione dei domini, Keliweb offre varie soluzioni business, tra cui PEC e fatturazione elettronica. Per quest'ultimo servizio sono disponibili quattro piani in abbonamento: Start, Value, Premium e Multi. Il primo è quello più indicato per piccole aziende e singoli professionisti.

Attraverso un chiaro panello di controllo è possibile accedere alla sezioni che consentono la ricezione e l'invio delle fatture elettroniche verso privati e pubbliche amministrazioni, oltre che alla loro conservazione e al caricamento in formato XML, l'unico consentito dal Sistema di Interscambio (SdI). Tutti i possessori di partita IVA soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica possono compilare le fatture attraverso l'apposita maschera online.

E' possibile verificare lo stato delle fatture inviate, tenere sotto controllo tutte le notifiche ed effettuare il download nei formati XML, PDF SdI e PDF Compatto. Keliweb permette inoltre di collegare al servizio il proprio software gestionale (ERP) tramite REST API. I professionisti possono sfruttare la firma digitale per le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione.

Il piano Start offre la gestione del ciclo attivo e passivo, la compilazione online e 1 GB di spazio per l'archiviazione (circa 100.000 fatture). L'abbonamento per un anno può essere sottoscritto a 17,45 euro (IVA esclusa), invece di 34,90 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico bancario.