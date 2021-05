Facebook e Altroconsumo: insieme, stop alla class action

Collaborazione annunciata tra Facebook e Altroconsumo. Le due realtà, insieme alle altre organizzazioni nazionali aderenti a Euroconsumers, saranno unite da una partnership dalla durata triennale finalizzata a supportare i consumatori con iniziative messe in campo negli ambiti di sostenibilità, contrasto alle truffe online e digital empowerment.

Facebook con Altroconsumo: il comunicato

Prevista inoltre l'istituzione di un comitato in tema di politiche per i consumatori al fine di migliorarne la tutela, incoraggiando ricerche e analisi su argomenti di interesse comune, l'informazione su questioni e tendenze nuove ed emergenti, linee guida e principi per la gestione di aree problematiche . Riportiamo di seguito un estratto di quanto si legge nel comunicato congiunto.

… Euroconsumers, Altroconsumo, le altre organizzazioni nazionali aderenti a Euroconsumers e Facebook collaboreranno per la realizzazione di diverse iniziative a beneficio dei consumatori in tutti i paesi europei in cui sono attive, vale a dire in Italia, in Belgio, in Spagna ed in Portogallo. Tali iniziative, volte ad apportare un contributo tangibile, si concentrano su temi quali la sostenibilità, le truffe online e il digital empowerment.

Decade così la class action promossa in Italia proprio da Altroconsumo nei confronti di Facebook Ireland e di altre società del gruppo, per presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati, concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette, diritti dei consumatori, diritto dei contratti e/o privacy .