FC 24: dove comprarlo al miglior prezzo

Ci siamo, è ormai tutto pronto per il lancio ufficiale di FC 24, il successore della serie FIFA: il nuovo gioco di EA SPORTS dedicato agli amanti del calcio esce, per tutti, venerdì 29 settembre. Qui è dove ti segnaliamo dove comprarlo al miglior prezzo, approfittando delle offerte di Kinguin messa a disposizione oggi, così da poter scendere subito in campo.

Il miglior prezzo per FC 24 è su Kinguin

Un esempio? Per la Standard Edition su PC sono sufficienti 33,20 euro (la spesa potrebbe variare leggermente a seconda della disponibilità). Per chi la preferisce, poi, c’è anche la Ultimate Edition con tutti i suoi contenuti aggiuntivi.

A seconda della versione scelta, dopo l’acquisto saranno fornite le poche e semplici istruzioni da seguire per ottenere il gioco attraverso la piattaforma Steam di Valve, su EA App o tramite Epic Games. Sono in vendita anche gli FC Points, la moneta virtuale da spendere in-game.

Tra le novità introdotte a livello tecnico e di gameplay, vale la pena segnalare la tecnologia HyperMotionV che promette di riprodurre in modo ancora più accurato, fedele e realistico le azioni. Ci sono poi le licenze ufficiali per oltre 19.000 atleti di 700 squadre da 30 campionati in tutto il mondo. Insomma, quanto serve per passare mesi e mesi all’insegna del puro divertimento, in compagnia dello sport più seguito al mondo.

L’orario di sblocco stabilito dallo sviluppatore per FC 24 è la mezzanotte di venerdì 29 settembre. Da quel momento in poi sarà possibile scendere in campo con la nuova simulazione calcistica di EA SPORTS, l’erede della serie FIFA, cimentandosi in una delle tante modalità incluse (comprese Ultimate Team e la Carriera), nel multiplayer online oppure in singolo o sfidando gli amici in locale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.