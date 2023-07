FC 24: l'erede di FIFA in preordine, compralo ora

L’era dei giochi FIFA è giunta al termine: all’orizzonte c’è FC 24. Ieri la presentazione ufficiale della nuova simulazione calcistica targata EA SPORTS, poi subito il via alla fase di preordine per tutte le piattaforme che ospiteranno il titolo. Il cambio di nome non sarà fine a se stesso, ma porterà con sé diverse novità a livello di gameplay.

Anzitutto, la tecnologia HyperMotionV promette di riprodurre i movimenti e le animazioni degli atleti con una fedeltà ancora maggiore, mentre a gestire il comparto grafico sarà un’edizione evoluta del motore Frotbite. Sarà inoltre finalmente garantito il multiplayer online cross-platform (tranne che su Switch). A completare il pacchetto nuove licenze, tornei inediti e un’attenzione particolare al calcio femminine. La scelta del testimonial da mettere in copertina è finita su Erling Haaland, fuoriclasse norvegese del Manchester City. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

C’è quindi già anche la Ultimate Edition al prezzo di 99,99 euro che permette di iniziare a giocare con una settimana di anticipo, a partire già dal 22 settembre. Questa versione speciale include inoltre contenuti extra in-game come 4.600 FC Points, una campagna Nike in Ultimate Team, un atleta in prestito per 24 partite, la divisa Nike x EA SPORTS FC e altro ancora.

