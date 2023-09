FC 24 al prezzo minimo garantito: ecco come fare

Ormai ci siamo: la serie FIFA appartiene al passato, è tempo di allungare le mani su FC 24. La nuova simulazione calcistica di EA SPORTS farà il suo debutto ufficiale il 29 settembre, portando con sé non solo uno storico cambio del nome, ma anche novità interessanti a partire dalla tecnologia HyperMotionV. È già acquistabile in pre-ordine e su Amazon c’è la possibilità di approfittare di una ghiotta opportunità. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Il pre-ordine di FC 24 al prezzo minimo garantito

È la Prenotazione al prezzo minimo garantito messa a disposizione dall’e-commerce. In breve, consente di risparmiare anche se in questo momento lo store non mostra alcuno sconto sulla versione desiderata: PS5, PS4, Xbox Series X/S/One, Switch e PC. Ecco in cosa consiste.

Il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente. Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito, pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).

In altre parole, anche effettuando il pre-ordine a prezzo pieno, se Amazon applicherà uno sconto alla versione di FC 24 scelta prima dell’uscita del 29 settembre, sarà possibile beneficiarne quando avverrà il pagamento. Un esempio? Oggi con la versione per Xbox Series X/S/One è possibile risparmiare 8 euro.

La Prenotazione al prezzo minimo garantito è uno dei vantaggi proposti da Amazon. Nel caso di edizioni del gioco su supporto fisico, come la Standard Edition, è garantita la consegna entro il day one del 29 settembre, così da poter entrare subito in campo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.