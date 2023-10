Risparmia su FC 24 per PS5 con questa offerta Amazon

A una sola settimana dal lancio, ecco uno sconto su Amazon per il nuovo EA SPORTS FC 24 nella sua versione PS5. La nuova simulazione calcistica è destinata a diventare il gioco più venduto della stagione. Raccoglie la pesante eredità della serie FIFA, senza stravolgerne il gameplay, ma migliorandone alcuni aspetti chiave. Oggi può essere tuo in offerta a -13% sul listino.

Amazon taglia il prezzo di FC 24 per PS5

In copertina c’è Haaland, campione del Manchester City e della nazionale norvegese. Non si tratta dell’unica novità introdotta: c’è anche il motore HyperMotionV per incrementare il livello di realismo durante le partite. Per saperne di più e vedere alcuni screenshot, consulta la descrizione completa.

Si tratta della Standard Edition del gioco, su disco, proposta in questo momento al prezzo finale di 69,99 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto del 13%. Non c’è bisogno di attivare coupon: pochi click e sarà tuo.

Considerando il fine settimana alle porte, se lo vuoi trascorrere in campo, approfitta ora dell’offerta. Il gioco è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita in un solo giorno. Vale a dire che, se effettui l’ordine ora, il nuovo EA SPORTS FC 24 per PS5 arriverà a casa tua entro domani senza spese extra per il trasporto. Occhio al fuorigioco del sold out: non sappiamo per quanto rimarrà attiva la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.