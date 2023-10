FC 24 per PS5 a prezzo stracciato nella eBay Tech Week

Un assist a porta vuota, non serve essere Haaland per approfittarne: la versione PS5 di FC 24, la nuova simulazione calcistica di EA SPORTS, è in vendita oggi in forte sconto su eBay. Si tratta di una delle migliori offerte, tra quelle proposte in questi giorni dalla Tech Week in corso sul marketplace.

eBay Tech Week: FC 24 per PS5 in forte sconto

Il titolo non ha certo bisogno di presentazioni. È il preferito dagli amanti dello sport più seguito al mondo. Dalla sua ha novità come l’integrazione della tecnologia HyperMotionV che assicura un realismo ancora maggiore delle azioni in campo, le licenze ufficiali per riprodurre fedelmente i torni e gli atleti di tutto il mondo, modalità da affrontare in single o multiplayer (tra le quali spiccano la Carriera e l’immancabile Ultimate Team) e molto altro ancora. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, oggi FC 24 di EA SPORTS, nella sua versione su disco per PlayStation 5, può essere acquistato al prezzo finale di soli 64,89 euro con uno sconto di oltre 15 euro rispetto al listino ufficiale.

testo A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 1.600 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio garantita entro un paio di giorni. Per scoprire tutte le altre offerte della Tech Week su eBay, visitare la sezione dedicata del marketplace.

