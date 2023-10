FC 24 per PS5 in sconto su Amazon: che ASSIST

Scendi in campo con la versione PS5 di FC 24:la nuova simulazione calcistica di EA Sports (erede della serie FIFA) oggi è in sconto su Amazon. C’è la possibilità di risparmiare 9 euro sul prezzo di listino, per il gioco campione di incassi e che, grazie agli aggiornamenti introdotti, migliora una formula già vincente.

FC 24 per PS5 è in offerta su Amazon

Il bomber del City, Haaland, è protagonista sulla copertina (l’appuntamento con il Pallone d’Oro è solo rimandato). Per quanto riguarda il gameplay, oltre al supporto per tutti i trasferimenti del calciomercato, si segnala l’adozione della tecnologia HyperMotionV che innalza il livello di realismo durante i match. Se vuoi saperne di più, trovi gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta di oggi, puoi acquistare FC 24 nella sua Standard Edition per PlayStation 5 al prezzo finale di 70,99 euro invece di 79,99 euro. Lo sconto dell’11% è applicato in automatico.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione con la consegna a domicilio gratuita prevista in un paio di giorni. Vale a dire che, se dai retta ad Haaland ed effettui subito l’ordine, il gioco sarà a casa tua entro 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.