EA SPORTS FC 24 per PS5 è già in sconto su Amazon

EA SPORTS FC 24 è senza alcun dubbio il titolo videoludico più atteso di questa stagione e la sua versione PS5, la più ricercata dagli appassionati di gaming, oggi si trova in sconto del 10% rispetto al listino. È tutto merito di un’offerta su Amazon da cogliere al volo, considerando come non sia ancora nemmeno ufficialmente uscito. Insomma, restando in tema, si tratta del più classico degli assist a porta vuota.

Assist a porta vuota: FC 24 per PS5 è in offerta

Erede della storica serie FIFA che affonda le sue radici addirittura nella prima metà degli anni ’90, ha come nuovo testimonial in copertina il fuoriclasse Haaland del Manchester City, macchina da gol inarrestabile e con tutta probabilità prossimo pallone d’oro. A livello di gameplay introduce novità importanti, a partire dal motore HyperMotionV che promette significativi passi in avanti sul fronte del realismo. Ci sono poi le licenze ufficiali per riprodurre in modo fedele squadre e competizioni da tutto il mondo. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del gioco.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare la versione PS5 di EA SPORTS FC 24 su disco al prezzo finale di 71,98 euro invece di 79,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 10% applicato in automatico. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per risparmiare con il preordine. È la Standard Edition su disco e la consegna a domicilio gratuita è assicurata nel giorno dell’uscita, venerdì 29 settembre.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la prenotazione al prezzo minimo garantito. Ciò significa che, in caso di altri eventuali sconti da qui alla prossima settimana, verranno considerati automaticamente al momento di effettuare il pagamento. Per sapere come funziona questo benefit, fare riferimento alla descrizione completa.

