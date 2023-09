FC 24 per PS5 esce oggi ed è già in sconto

L’attesa è finita: è tempo di scendere in campo con FC 24. Per l’occasione, Amazon propone la versione PS5 del gioco in sconto di 5 euro sul prezzo di listino. Un assist a porta vuota, per chi vuol allungare le mani sulla nuova simulazione calcistica, l’erede della storica serie FIFA.

Lo sconto Amazon su FC 24 per PS5

Si tratta della Standard Edition su disco. Quest’anno in copertina c’è il fuoriclasse norvegese Erling Haaland del Manchester City. A livello di gameplay, si segnala l’introduzione della tecnologia HyperMotionV che incrementa il realismo delle azioni. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare una copia di FC 24 per PS5 al prezzo finale di 74,99 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto di 5 euro (-6%) sul listino. Non sappiamo fino a quanto rimarrà attiva la promozione, di certo andrà a ruba. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittare subito, cogliendo al volo l’occasione.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva. Sei pronto a scendere in campo?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.