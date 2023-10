FC 24: tutte le versioni in sconto nella Festa di Prime

Tutte le versioni console di FC 24, la nuova simulazione calcistica sviluppata da EA SPORTS, sono in sconto oggi su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. Un assist a porta vuota per chi ha aspettato una riduzione di prezzo prima di allungare le mani sul gioco più desiderato e venduto della stagione.

Amazon mette in sconto tutte le versioni di FC 24

A livello di gameplay, l’erede della serie FIFA ha introdotto la tecnologia HyperMotionV per garantire un realismo ancora maggiore delle azioni in campo. Ovviamente, ci sono tutte le modalità da affrontare in singolo o in multiplayer, inclusa l’immancabile Ultimate Team per formare il proprio squadrone e scalare le classifiche mondiali. Non ci dilunghiamo troppo in spiegazioni superflue: ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Ecco dunque tutte le versioni di FC 24 Standard Edition proposte oggi in sconto su Amazon.

