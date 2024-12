FC 25 (FIFA), offerta di capodanno: un ASSIST a porta vuota

La versione PS5 a metà prezzo, quella per Xbox Series X/S addirittura a -60% (compatibile anche con la console Xbox One) e quella per Switch a -42%: è il momento giusto per acquistare FC 25, la nuova simulazione calcistica di EA SPORTS, l’erede della serie FIFA. In occasione del capodanno, come il più tradizionale degli assist a porta vuota, Amazon propone forti sconti su tutte le edizioni del titolo.

Amazon taglia il prezzo di EA SPORTS FC 25

Include la riproduzione fedele su licenza ufficiale di oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 club reali, basati su dati raccolte dalle partite dei campionati più blasonati e continuamente aggiornati in base alle prestazioni sul campo registrate durante l’anno. A questo si aggiungono novità come la Carriera femminile, le sfide 5 vs 5 di Rush, le Stagioni per competere con avversari di tutto il mondo scalando le classifiche e l’immancabile Ultimate Team per creare la propria squadra con un sistema di carte collezionabili. Scopri tutte le altre informazioni in merito alle novità introdotte a livello di gameplay e alle tante modalità incluse nella scheda completa del gioco.

In tutti i casi si tratta della Standard Edition di FC 25, la versione completa su disco, con disponibilità immediata. Ecco gli sconti di oggi.

Se lo ordini subito, riceverai il gioco direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Sei pronto a scendere in campo?