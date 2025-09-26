FC 26, il nuovo FIFA, esce oggi ed è già in sconto

Rinnovato nello stile, FC 26 arriva ufficialmente oggi ed è già in sconto su Amazon. Ci riferiamo in particolare alle versioni per Switch 2, PS4 e Xbox Series X/S, che l’e-commerce propone con un taglio della spesa rispetto al listino ufficiale. In ogni caso, si tratta della Standard Edition del gioco, il nuovo FIFA che in molti stavano aspettando per scende in campo con le tante modalità in single player e multiplayer offerte.

Amazon ha già tagliato il prezzo del nuovo FC 26

Include oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e squadre nazionali, oltre 120 stadi e più di 35 campionati tutti riprodotti con licenza ufficiale. Offre modalità di gameplay realistico per la Carriera e competitivo per Football Ultimate Team e Club, permettendo di creare e testare una squadra personalizzata attraverso tornei a eliminazione diretta e eventi Live stagionali con competizioni a tema. Ci sono poi la Carriera tecnico con scenari realistici e trame alternative, nuove classi per Club e Carriera professionista, tornei Rush Club e molto di più. Trovi altre informazioni e screenshot nella descrizione completa.

Non servono coupon da attivare o codici promozionali da inserire, lo sconto è automatico e ti permette di acquistare la versione Switch 2 di FC 26 al prezzo di 59,90 euro, invece di 69,99 euro come da listino ufficiale. Sono in sconto anche quelle PS4 a 75,66 euro e Xbox Series X/S e Xbox One a 76,90 euro. Niente male, per un titolo AAA appena lanciato.

La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla consegna gratuita. Verifica le tempistiche nella pagina dedicata: a seconda di dove ti trovi, potrebbe arrivare già entro oggi, così da poter iniziare subito a divertirti da solo, al fianco dei tuoi amici oppure in multiplayer online contro avversari da tutto il mondo.