 È crollato il prezzo di FC 26 per il Black Friday: tutte le versioni
Scegli la versione di FC 26 adatta a te e risparmia grazie agli sconti proposti da Amazon per la Settimana del Black Friday: fino a -50%.
Entertainment Videogame
È il titolo in grado di tenere milioni di giocatori incollati al joypad: FC 26 in forte sconto su Amazon per il Black Friday rappresenta il più classico degli assist a porta vuota. Qui è dove segnaliamo le offerte che l’e-commerce sta proponendo sulle versioni su disco. Il gameplay è notevolmente migliorato rispetto alle edizioni precedenti, nel nome del realismo, per andare incontro a chi preferisce uno stile meno arcade. Lo stesso vale per il comparto grafico, ulteriormente rifinito nei minimi dettagli.

Compra FC 26 in forte sconto

Fino al 50% di sconto sulle versioni di FC 26

È l’ultimo capito della serie di simulazioni calcistiche firmata EA Sports, conosciuta fino a qualche anno fa come FIFA. Include le licenze ufficiale per riprodurre in modo fedele oltre 20.000 atleti, più di 750 tra club e nazionali, oltre 120 stati e più di 35 campionati da tutto il mondo. Le modalità con le quali cimentarsi sono tante, in singolo o multiplayer, incluse ovviamente la Carriera (anche per il Tecnico) l’immancabile Ultimate Team per costruire la propria squadra delle meraviglie attraverso un sistema di carte collezionabili. Dai uno sguardo alla scheda del gioco per saperne di più.

Uno screenshot per il gameplay di FC 26

FC 26 è in sconto del 38% rispetto al prezzo del listino ufficiale nelle versioni per PS5 e Xbox Series X/S. Quella per Switch si spinge addirittura a -42%, e quella per la nuova Switch 2 a -43%. In ogni caso di tratta della Standard Edition su disco. Quella digitale per PC è in promozione a -50%.

Compra FC 26 in forte sconto

L’iniziativa messa in campo da Amazon per la Settimana del Black Friday andrà avanti fino Cyber Monday, terminando solo con l’arrivo del nuovo mese. Fai un salto sulla sezione dell’e-commerce che raccoglie tutte le offerte per trovare quelle giuste per te.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
