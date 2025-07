FC 26: così risparmi col preordine grazie ad Amazon

Il nuovo FC 26 è già in preordine su Amazon con un’occasione che farà gola a molti: la prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che se l’e-commerce proporrà uno sconto da qui al giorno dell’uscita, sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento. In questo modo non sarai costretto a inseguire le offerte a qui ai prossimi due mesi. Non lasciarti sfuggire l’occasione e assicurati subito la tua copia della simulazione calcistica firmata EA SPORTS.

Preordina FC 26 su Amazon e risparmia

Il gameplay è stato migliorato sotto molti punti di vista, tenendo in considerazione i feedback della community e intervenendo su aspetti chiave come dribbling più reattivo, posizionamento dell’intelligenza artificiale più efficiente, movimenti più nitidi ed esplosivi, portieri più efficaci, animazioni più realistiche e nuovi stili di gioco. Per quanto riguarda le licenze ufficiali, include più di 20.000 giocatori e giocatrici di oltre 750 squadre provenienti da più di 35 campionati e oltre 120 stadi. Ci sono parecchie novità anche per Ultimate Team, una modalità che terrà incollati allo schermo milioni di player per l’intera prossima stagione. Trovi maggiori informazioni nella scheda del gioco.

Scegli la versione che preferisci tra PS5, PS4, Xbox Series Series X/S e One, Switch 2 e PC. Grazie alla prenotazione al minimo garantito sarai certo di acquistare FC 26 al miglior prezzo, così da poter scendere in campo con la leggerezza di chi sa d’aver risparmiato. Si tratta della Standard Edition.

C’è sempre la consegna gratuita al day one fissato per il 26 settembre, direttamente a casa tua. Ti segnaliamo infine che sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Fino al giorno dell’uscita non ti sarà addebitata alcuna spesa.