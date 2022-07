Perché scegliere la carta di credito FCA Bank

Orientarsi nella scelta di una carta di credito può non essere facile, considerando le molte alternative disponibili. Vale dunque la pena prendere in considerazione i vantaggi proposti da ognuna, per trovare quella più adatta a soddisfare le proprie esigenze. Alcune offrono la possibilità di gestire in modo dettagliato le spese e gli addebiti altre ancora son legate a programmi fedeltà e a promozioni promozioni dedicate. Quella di FCA Bank fa tutto questo e molto di più.

FCA Bank, la carta di credito

Lanciata nel 2018, testimonia il suo stretto legame con i brand del gruppo, proponendo livree diversificate con elementi grafici che richiamano Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo.

La costituzione di FCA Bank come banca risale al 2015. Si tratta di una banca digitale impegnata principalmente sul fronte del finanziamento all’interno del settore automotive. Una realtà nuova, ma con origini ben radicate in Italia: nasce infatti da SAVA (Società Anonima Vendita Automobili), società finanziaria costituita quasi un secolo fa a Torino per aiutare le famiglie italiane ad acquistare una vettura. FCA Bank si distingue per essere una delle aziende più competitive e innovative del settore, anche grazie alla solida joint venture paritetica siglata nel 2006 tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole Consumer Finance.

La carta di credito ha validità cinque anni e mette a disposizione un plafond mensile di 2.000 euro.

Le transazioni avvengono su circuito Visa, con pieno supporto alla modalità contactless che permette di effettuare i pagamenti semplicemente avvicinandola al POS.

Tra le caratteristiche sono da citare la protezione dalle frodi con la garanzia di rimborso delle spese non autorizzate e gli alert SMS gratuiti. Vediamo quali sono gli altri principali vantaggi offerti.

I vantaggi del Club FCA Bank

La porta di accesso a tutti i privilegi riservati ai clienti è il Club di FCA Bank. Si tratta di un programma loyalty del tutto gratuito, abbinato in modo automatico a ogni carta emessa, che premia la fedeltà in funzione dell’utilizzo della Carta e che riconosce dei buoni sconto dal valore di 1 euro ogni 10 euro di acquisti effettuati con la carta.

Inoltre, viene riconosciuto sin da subito un bonus di benvenuto: si tratta di un buono sconto dal valore di 50 euro utilizzabile all’interno del Club FCA Bank.

Il legame con il mondo automotive è stretto, come testimonia il 15% di sconto sul canone di noleggio a breve termine delle vetture pagando con la Carta di Credito FCA Bank.

My FCA Bank, le caratteristiche dell’applicazione

Ogni aspetto dell’utilizzo della carta può essere gestito con l’applicazione My FCA Bank, disponibile in download gratuito nelle versioni Android e iOS. Attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva è possibile, ad esempio, abilitare o disattivare gli acquisti online oppure i prelievi ATM, decidere se consentirne l’utilizzo esclusivamente in Italia, in Europa o in tutto il mondo e impostare le modalità di rimborso dell’addebito con la funzionalità My Budget scegliendo se corrispondere la somma in un’unica soluzione a tasso fisso oppure a rate. Per maggiori dettagli, il cliente potrà consultare la sezione Trasparenza del sito FCA Bank.

Un pieno di vantaggi

Sono molti i vantaggi legati all’utilizzo dei CODICI PROMOZIONALI per la richiesta delle Carte di Credito di FCA Bank.

Vediamo nel dettaglio quali sono.

Buoni sconto disponibili entro un mese dall’emissione e utilizzabili all’interno del Club FCA Bank. Ad esempio, a coloro che richiederanno la Carta di Credito FCA Bank fino al 30/09/2022 verrà riconosciuto un buono sconto del valore di 200 euro (anziché 50 euro) dispinibile entro un mese dall’emissione e utilizzabile all’interno del Club FCA Bank.

Sconto del 15% sul canone del noleggio a breve termine di Leasys e dimezzamento del deposito cauzionale.

Sconti sul costo d’iscrizione dei programmi di abbonamento per il noleggio auto con Car Cloud e Be Free Evo di Leasys Rent.

Condizioni vantaggiose sul car sharing di LeasysGO!

Quota gratis il primo anno. Dal secondo anno in poi, gratuita a fronte di una spesa annuale di almeno 1.500 euro (in caso di spesa inferiore al predetto importo la quota sarà invece pari a 35 euro).

Scopri i codici promozionali e tutti gli ulteriori dettagli sul sito ufficiale.

Tre passi per richiedere la carta

Trattandosi di una carta 100% digitale, la richiesta può essere effettuata online in soli tre passi:

identificarsi per compilare il form; inviare i dati; concludere con la firma elettronica.

Ecco tutto ciò di cui si ha bisogno: cellulare, email, documento di identità, tessera sanitaria, documentazione del reddito, IBAN del conto corrente e permesso di soggiorno (se posseduto).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni contrattuali ed economiche della Carta di Credito FCA Bank, consulta la sezione Trasparenza sul sito fcabank.it.

Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione e valida fino al 30/09/2022.

