Il robot autonomo di FedEx per le consegne

La gestione delle consegne per le merci acquistate online (e non solo) sarà delegata in futuro a unità in grado di muoversi in modo del tutto indipendente dal controllo di un conducente o di un operatore. È quanto sostiene FedEx che oggi annuncia il suo SameDay Bot, un robot autonomo destinato alla last mile delivery in grado di viaggiare a una velocità massima che tocca i 16 Km/h.

FedEx SameDay Bot

L’alimentazione è ovviamente 100% elettrica, così da non impattare sull’ambito urbano a livello di emissioni. Il movimento è regolato da un sistema che prevede l’impiego di videocamere e LIDAR, in modo del tutto simile a quanto avviene sulle self-driving car, capace di riconoscere in tempo reale ciò che avviene nell’ambiente circostante, evitando gli ostacoli e facendo fronte a eventuali imprevisti. Una volta giunto a destinazione, SameDay Bot effettua la consegna e torna alla base. In un primo momento l’impiego dell’unità sarà limitato agli uffici del quartier generale del gruppo a Memphis (Tennessee), in attesa di ottenere la necessaria approvazione da parte delle autorità per il rollout su larga scala.

FedEx non è sola nell’iniziativa: già siglate o in fase di definizione le partnership con realtà come AutoZone, Lowe’s, Pizza Hut, Target, Walgreens e Walmart, che un giorno non troppo lontano potranno affidarsi al robot per portare la merce a destinazione, senza più bisogno di impiegare i corrieri tradizionali.

Un robot autonomo per le consegne

Impegnato nel progetto in fase di realizzazione anche il designer Dean Kamen, che tra le altre cose già si è occupato del dispositivo Segway per il trasporto personale. Il suo contributo ha portato alla definizione di una struttura studiata in modo tale da permettere ad esempio a SameDay Bot di salire o scendere dai marciapiedi senza difficoltà, superando i dislivelli grazie a una particolare configurazione delle ruote in dotazione.

FedEx non è il solo gruppo impegnato in iniziative di questo tipo. Su queste pagine abbiamo scritto di recente di un progetto messo in campo da Amazon: il colosso dell’e-commerce ha presentato nel mese di gennaio il robot Scout, con design e finalità del tutto simili.