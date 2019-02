Piaggio Gita: il robot che ti segue e lavora per te

Noto soprattutto per la produzione di veicoli a due ruote (tre nel caso di MP3) e commerciali, il marchio Piaggio ha esteso ormai da qualche tempo i propri orizzonti sperimentando con concept che guardano alle soluzioni più avanzate della robotica, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di applicarle all’universo della mobilità. Gita è una delle creazioni del team Fast Forward controllato dal gruppo italiano e con sede a Boston, più precisamente nel quartiere di Charlestown.

Piaggio Gita è autonomo, ti segue

L’idea è stata presentata due anni fa, passando da una necessaria fase di test e ottimizzazione, per arrivare nella seconda metà del 2019 sul mercato sotto forma di prodotto vero e proprio. Si tratta a tutti gli effetti di un mezzo autonomo, dalle dimensioni contenute, in grado di muoversi in completa autonomia seguendo gli spostamenti del proprietario ed effettuando al tempo stesso la mappatura dell’ambiente circostante. I potenziali impieghi sono molteplici: dalla consegna delle merci a domicilio (con modalità simili a quelle di Amazon Scout) fino all’assistenza dei professionisti sul luogo di lavoro.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, Gita è in grado di trasportare fino a 20 Kg di peso, muovendosi nello spazio urbano con un’autonomia che arriva a 20 Km garantita dalla batteria equipaggiata. Di seguito possiamo vedere l’unità in azione, seguendo non una persona qualunque, ma Jeff Bezos di Amazon.

https://www.facebook.com/watch/?v=1796777213705830

Un robot per la mobilità urbana

La realizzazione di Gita e di quelli che Piaggio definisce gli altri robot per la mobilità urbana è pianificata nello stabilimento produttivo inaugurato il dicembre scorso a Cambridge Street, sempre a Boston. Un complesso da circa 1.000 metri quadrati in cui il team Fast Forward concretizzerà la propria visione curando le fasi di ricerca, progettazione e assemblaggio. Riportiamo a tal proposito le parole di Michele Colaninno, Presidente di PFF.

Questo è un passo fondamentale verso il futuro della mobilità per il Gruppo Piaggio. Abbiamo deciso di produrre Gita negli Stati Uniti, e in particolare a Boston, perché è l’epicentro della robotica, e questa è la città in cui abbiamo trovato il terreno più fertile per far crescere le nostre innovative idee. Il nostro obiettivo è creare un prodotto innovativo, un veicolo efficiente e altamente tecnologico, dotato di maggiori funzioni rispetto a un semplice dispositivo di trasporto. Non c’è posto migliore di Boston per trasformare questo progetto in realtà.

Per uso personale e professionale

Il vano di Gita è in grado di ospitare (facciamo riferimento a quanto descritto sulle pagine del sito ufficiale) il contenuto di uno zaino di normali dimensioni, due buste della spesa oppure una cassa di vino. Non è difficile immaginarne un impiego di tipo personale, ma anche nel contesto lavorativo, come supporto al personale per l’esecuzione delle attività quotidiane, sollevando gli operatori dall’obbligo di trasportare carichi o di manovrare i macchinari dediti a tale scopo. Il principale vantaggio della soluzione progettata da Piaggio Fast Forward è da ricercare proprio nel suo essere completamente autonomo.

Dal febbraio dello scorso anno al progetto contribuisce anche Daniela Rus, Direttrice del CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) e docente dell’EECS (Electrical Engineering and Computer Science) del MIT di Boston. Queste le sue parole.

Le idee visionarie di Piaggio Fast Forward che sono alla base di Gita stanno definendo una nuova era di gestori di consegne e spostamenti. Gita è una piattaforma robotica che circolerà per le nostre città scambiando dati, assistendo le persone e ci aiuterà nel nostro lavoro trasportando e consegnando merci.

Al momento non è dato a sapere quale sarà la spesa da affrontare per coloro interessati a far proprio Piaggio Gita. Maggiori informazioni e il modulo fa compilare per partecipare alla fase beta del progetto sono disponibili sul sito ufficiale del team Fast Forward.