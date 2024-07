Fedora 41 supporterà driver NVIDIA con Secure Boot

L’installazione dello stack di driver grafici proprietari NVIDIA su Fedora attualmente non è compatibile con i sistemi UEFI Secure Boot. Ciò può rendere il sistema operativo non avviabile. Pertanto, l’opzione del driver NVIDIA era stata precedentemente rimossa dal software GNOME. Ma poiché il driver NVIDIA è ancora ampiamente ricercato su Fedora dai gamer su Linux e in particolare da coloro che desiderano eseguire workload CUDA/AI, Fedora 41 implementerà presto il supporto dei driver NVIDIA con l’integrazione UEFI Secure Boot. A questo proposito stata proposta una modifica per supportare l’installazione di driver NVIDIA con Secure Boot in Fedora 41.

Come si può leggere in questa proposta: “l’obiettivo di questa modifica è fornire un modo semplice per installare i driver Nvidia nella Fedora Workstation. È stato rimosso dal software GNOME perché il meccanismo originale non supportava Secure Boot. Quando gli utenti installavano i driver con Secure Boot abilitato, non potevano avviare il sistema operativo. Ciò che stiamo facendo questa volta è utilizzare mokutil per creare una chiave affinché l’utente possa autofirmare i driver. Durante l’installazione dei driver, all’utente viene chiesto di fornire una password per la chiave all’utente viene presentata l’interfaccia mokutil per registrare la chiave“. La modifica permetterà di configurare più semplicemente il driver grafico NVIDIA Linux su Fedora per i sistemi che comunemente hanno Secure Boot abilitato.

Fedora 41: il parere del FESCo sulla modifica

Questa proposta di modifica è stata approvata recentemente dal Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo). Il comitato deciso di permettere che questo cambiamento procedesse anche se i membri non ne sono entusiasti. Come emerso dal meeting FESCo “anche se nessuno ne è entusiasta, il consenso tra coloro che votano a favore è che aspettare non farà altro che peggiorare le cose poiché resteremo indietro rispetto alle altre distribuzioni e la possibilità di influenzare Nvidia è molto minima“. Il supporto per i driver NVIDIA con Secure Boot arriverà con Fedora 41 il prossimo ottobre.