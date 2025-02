Fedora punta all'integrazione IA, l'HDR e molto altro nel 2025

Con l’inizio del nuovo anno, gli sviluppatori Fedora hanno iniziato a porsi nuovi obiettivi per i piani da portare a termine nei prossimi mesi, in termini di nuove funzionalità e tecnologie da integrare nella distribuzione Linux. Christian Schaller, a capo del reparto ingegneria software di Red Hat, ha condiviso a tal proposito sul blog le aree specifiche che interesseranno lo sviluppo di quest’anno, non che le sue priorità.

Fedora svela i piani di sviluppo per quest’anno

Nel post pubblicato sul blog, Schaller spiega che la priorità principale per Fedora Workstation sarà l’integrazione dell’intelligenza artificiale attraverso il progetto open source Granite di IBM. Proprio su questo tema, gli sviluppatori stanno attualmente buttando giù le idee per capire come sfruttare l’IA anche per GNOME e altro, oltre che la distribuzione in se. Proprio secondo Schaller, le proposte includono una garanzia di facile accesso a strumenti come RamaLama, insieme a un’IA accelerata all’interno di ToolBox e un nuovo Code Assistant basato su Granite.

Un altro tema importante è il nuovo gestore grafico Wayland, oggetto di discussione tra gli sviluppatori nel corso dello scorso anno, per via di disaccordi e larghezza di banda limitata per la revisione dei protocolli proposti. Dopo aver aggiunto finalmente un consenso unanime per andare avanti, è stato istituito un piccolo gruppo interno per esaminare attivamente i protocolli e semplificare maggiormente lo sviluppo, accelerare i progressi e ridurre così i colli di bottiglia, assicurando che la distribuzione sia sempre all’avanguardia per offrire la tecnologia più recente.

Fedora Workstation si sta anche preparando per il supporto HDR, il cui codice è già stato inserito nel sistema per essere pronto per l’abilitazione. Sono anche già state inviate ulteriori richieste di inserimento per quanto riguarda i controlli dell’interfaccia utente nel centro di controllo GNOME, al fine di semplificarne la configurazione nella prossima versione.

Non mancano poi altre novità previste per componenti come PipeWire, oltre all’installazione di servizi anche tramite Flatpak, miglioramenti all’accessibilità con un supporto migliore per il lettore schermo ORCA e molto altro, spiegato nel dettaglio sul post del blog.