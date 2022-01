Feed di Instagram: come migliorarlo per il tuo brand

Negli ultimi anni, Instagram è diventato sempre più una vetrina virtuale grazie alla quale raggiungere una certa notorietà. Complici di questo successo i numerosi influencer che hanno fatto del social fotografico il perno della loro carriera. Ma per attrarre visite, like e commenti non basta fare un buon lavoro o avere un'idea: serve anche una strategia di comunicazione che ti aiuti a dare vita a un feed attraente. Se sei appassionato di fotografia conoscerai Mina Barrio: oltre 240 mila follower e fondatrice dello studio multidisciplinare Melon Blanc. Chi meglio di lei può insegnarti come far decollare il tuo account Instagram? La sua strategia è quella di impostare un'identità visiva che sia coerente con quello che vuoi offrire al tuo pubblico. Per farlo, la fotografa spagnola ha ideato un corso tutto dedicato a questo argomento. Se ti interessa, sei fortunato: grazie ai saldi, potrai acquistarlo al prezzo scontatissimo di 11,90 euro.

Instagram: la chiave è trasmettere un'immagine omogenea

Come ti spiegherà Mina Barrio nel suo corso, l'immagine è tutto sui social media. Per sfondare in un mare già saturo hai bisogno di definire un tuo stile, supportato dai valori che intendi trasmettere attraverso il marchio del tuo brand. Ovviamente servirà una buona dose di ispirazione e soprattutto di tecnica per scattare fotografie in grado di distinguersi. Per questo motivo nel corso, oltre alla teoria, avrai accesso ad una sezione completamente pratica in cui potrai mettere a frutto i trucchetti che Mina ha imparato in anni di professione. Partirai dai concetti fondamentali dell'illuminazione e dell'inquadratura per poi passare a tecniche più avanzate e specifiche. Infine avrai anche l'occasione di imparare ad editare una fotografia utilizzando strumenti professionali come Adobe Lightroom, filtri personalizzati e funzioni che non conosci.

Il corso è composto da 20 videolezioni on-demand ad accesso illimitato e 25 risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante. È rivolto a tutte le persone che hanno un progetto e vogliono mostrarlo su Instagram, ma non sanno bene da dove cominciare. Nessun requisito richiesto: soltanto uno smartphone e tanta voglia di creare. Il corso, lo ricordiamo, si trova al momento in sconto del 70% a soli 11,90 euro.