Ferragosto in sicurezza online? Ecco cosa devi fare

Quando si viaggia è importante prepararsi a qualsiasi emergenza. Perché non farlo anche in merito alla propria sicurezza online? All’estero come in viaggio siamo molto più esposti ad attacchi malevoli realizzati tramite, ad esempio, connessioni WiFi pubbliche e HotSpot sconosciuti. L’unico modo per proteggersi, anche a Ferragosto, è quello di installare una buona VPN sui propri dispositivi connessi.

Tra le migliori ti consigliamo NordVPN, oggi in offerta al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis. Grazie a questa soluzione ottieni una suite completa per affrontare qualsiasi emergenza online e per prevenire eventuali attacchi malevoli. I suoi server forniscono una crittografia di livello superiore per rendere anonimi i tuoi dati ed evitare che altri possano risalire alla tua identità digitale.

Inoltre, con Threat Protection, inclusa nel pacchetto, hai 3 funzionalità costantemente in funzione per evitare rischi e garantirti sicurezza online. Un anti-malware scansiona file, link e siti web per scongiurare potenziali infezioni. Un anti-tracker tiene lontane le attività di monitoraggio che cercano di profilarti a scopi commerciali o malevoli. Un ad-blocker nasconde pubblicità, banner e pop-up per garantirti una connessione fluida e protetta.

Sicurezza Online anche a Ferragosto con questi accorgimenti

La sicurezza online non deve mai andare in vacanza, nemmeno durante la settimana di Ferragosto. Ecco perché devi mantenere elevati i livelli di protezione affidandoti a NordVPN, con il 68% di sconto e 3 mesi extra gratis. A questo si aggiunge anche una buona dose di prudenza da parte tua.

Ad esempio, proprio in questi giorni, potresti ricevere email o messaggi che includono promozioni troppo belle per essere vere a tema vacanze last minute. Non cliccare mai su link di dubbia provenienza e valuta sempre ogni azione prima di confermare un comando. Spesso, dietro questi annunci, si celano pericolose truffe che fanno leva sul senso di urgenza.

