Ferrari Elettrica: fino a 310 Km/h e autonomia oltre i 530 Km

Non è un errore: si chiamerà Ferrari Elettrica, con la E maiuscola. La prima auto del Cavallino Rampante senza motore endotermico sarà presentata ufficialmente solo nel corso del 2026, ma oggi la casa di Maranello ha svelato dettagli importanti sulla sua dotazione tecnica. Sono state diffuse anche alcune immagini, un paio riprese qui.

Cosa sappiamo della Ferrari Elettrica

L’annuncio è giunto in occasione del Capital Markets Day 2025. È descritto come il risultato di un lungo percorso di ricerca tecnologica nel campo dell’elettrificazione, iniziato con le prime soluzioni ibride derivate dalla Formula 1 del 2009 , strutturato per integrare 60 soluzioni brevettate e con un occhio di riguardo alla sostenibilità: il telaio e la scocca impiegano il 75% di alluminio riciclato.

L’architettura della vettura prevede sbalzi ridotti, una posizione di guida avanzata vicina all’asse anteriore e un’integrazione totale della batteria nel pianale. I moduli sono installati tra gli assi anteriore e posteriore, con l’85% concentrato nel punto più basso possibile, a beneficio del baricentro e della dinamica di guida.

La Ferrari Elettrica avrà in dotazione una batteria progettata e assemblata a Maranello (densità di quasi 195 Wh/Kg) e offrirà tre modalità di guida ovvero Range, Tour e Performance. I motori sincroni a magneti permanenti raggiungeranno 25.500 giri/min sul posteriore e 30.000 giri/min all’anteriore, per potenze di picco da 310 kW. Alla progettazione degli pneumatici hanno partecipato tre fornitori, arrivando a sviluppare cinque soluzioni dedicate: tre per l’asciutto, una invernale e una con tecnologia Run Flat.

Su strada, si farà sentire attraverso un sistema con sensore ad alta precisione che cattura le vibrazioni meccaniche dei componenti e le amplifica, creando un’esperienza sonora autentica che comunica la dinamica di guida e restituisce feedback diretto al pilota . Le prestazioni? Oltre 1.000 CV, da 0 a 100 Km/h in 2,5 secondi, velocità massima di 310 Km/h e autonomia superiore a 530 Km.

Appuntamento dunque all’inizio del 2026, quando saranno svelati i primi dettagli degli interni, mentre la presentazione vera e propria è attesa per i mesi successivi. Per saperne di più rimandiamo al comunicato ufficiale del gruppo (link a fondo articolo) e ai colleghi di HDmotori che hanno analizzato nel dettaglio ogni specifica rivelata.