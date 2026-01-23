Ferrari SF-26: guarda la presentazione in diretta streaming

È il giorno della presentazione ufficiale: tra poco sarà svelata la Ferrari SF-26 che prenderà parte al prossimo mondiale di Formula 1. Puoi seguire l’evento in diretta streaming attraverso il player qui sotto, grazie alla live sul canale YouTube della casa di Maranello.

La presentazione della nuova Ferrari SF-26

Sarà la vettura con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercheranno di risollevare le sorti della scuderia, dopo un anno profondamente negativo. La speranza dei tifosi è che, con l’introduzione del nuovo regolamento e di una monoposto radicalmente modificata per tutte le squadre, si possa quantomeno assottigliare il gap che ha visto il Cavallino Rampante non essere mai davvero competitivo nella stagione scorsa, dominata dalla McLaren, con una lotta finale tutta interna per il primo posto nella classifica piloti.

C’è grande attesa non solo per conoscere le prestazioni in pista (per quelle bisognerà aspettare i test), ma per il design della Ferrari SF-60. Tutto fa pensare al ritorno di un rosso più chiaro, invocato a gran voce. Rimane da capire quanto sarà impattante l’inclusione del bianco e del blu, necessaria per andare incontro alle esigenze e agli accordi commerciali del main sponsor HP.

Parte dei miglioramenti introdotti, sempre che si riveleranno tali, è da attribuire all’intervento di Loic Serra. Reduce da una lunga esperienza nei box Mercedes (dove ha già lavorato a stretto contatto con Hamilton), ha messo la firma sul progetto che punta a riportare la scuderia tra i protagonisti della F1.

La prima gara del 2026 andrà in scena sull’asfalto del Qatar Airways Australian Grand Prix, in Australia, nel weekend dell’8 marzo. Sarà l’occasione per vedere il debutto di un costruttore come la statunitense Cadillac, che porta così a 22 il numero delle monoposto in griglia. La tedesca Audi prenderà invece il posto di Sauber, come conseguenza all’acquisizione di due anni fa.