Festa delle offerte Prime 2024: alti gli sconti su Grandi Elettrodomestici

I Grandi Elettrodomestici costano pochissimo. Questo è possibile grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 che con gli sconti ti fa concludere veri e propri affari. Hai bisogno di cambiare frigorifero? Acquistare un forno nuovo in vista del Natale? Eliminare gli stendini in casa con una bella asciugatrice? Scegli tra i migliori marchi in commercio e paga anche con finanziamento a Tasso Zero grazie ai vantaggi Prime.

Grandi elettrodomestici: i protagonisti della Festa delle Offerte Prime 2024

Per semplificare la tua ricerca, troverai di seguito le migliori offerte per le categorie: frigoriferi, asciugatrici e lavatrici, cucina.

Frigoriferi in promozione alla Festa delle Offerte Prime 2024

I migliori modelli in sconto su Amazon sono:

Hisense MTM55205SE – frigorifero a doppia porta, modello 2022 con capacità 206 L a 217,55€ con coupon.

LG GMQ844MC5E – Frigorifero Americano multidoor total No Frost con congelatore, capacità 530 L a 1159€.

Hisense MWC4894GF – Cantina Vino con posto per 30 bottiglie, monotemperatura a 246€.

Samsung RB33B610ESA/EF – Frigorifero combinato Ecoflex a doppia porta con capacità 344L a 448€.

LG GBB62PZGGN – Frigorifero combinato Total No Frost con congelatore, capacità di 384 L a 498€.

Bosch KGE36ALCA Serie 6 – frigorifero combinato con doppia porta a 627€.

Lavatrici e asciugatrici

Per la tua lavanderia non perdere:

Hisense DHQA902U – asciugatrice a pompa di calore con ion tech, 9 kg, a++ a 439€.

Electrolux EW2F5W82 PerfectCare 500 – lavatrice carica frontale 8 kg a 329€.

Hoover H-WASH&DRY 700 H7D 6106MBC-S – Lavasciuga capacità 10+6 Kg a 514,90€.

Candy Smart Pro Inverter CO4474TWM6/1-S – Lavatrice a carica frontale da 7KG a 269€.

Elettrodomestici per la tua cucina

La Festa delle Offerte Prime 2024 non scende a compromessi neanche con gli elettrodomestici della cucina. I migliori in offerta ora sono:

Hisense BI64211PX – forno multifunzione termoventilato, capacità da 77 L a 329€.

Electrolux EOH2H004K – forno multifunzione da incasso con capacità 68 L a 219€.

Bosch HBA574BR00 Serie 4 – forno da incasso con capacità 71 L a 379€.

Electrolux EGS75362X – Piano Cottura 5 fuochi da 75 cm a 236€.

Candy Brava CDIH 1L949 – Lavastoviglie slim da Incasso da 9 coperti a 269€.

CIARRA CAB6750 – Cappa aspirante inclinata con 3 livelli di potenza a 97€.

Bosch SMV6ZDX06E Serie 6 – Lavastoviglie da incasso con LED integrato a 679€.

COMFEE’ Mfd42S110W-It – mini lavastoviglie a libera installazione per 3 Coperti a 249€.

Bosch Serie PGP6B6B80 – piano cottura a gas con 4 fuochi da 60 cm a 129€.