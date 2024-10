Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori portatili ASUS in sconto

Qui è dove ti segnaliamo i migliori sconti di oggi sui portatili ASUS, messi a disposizione dalla Festa delle Offerte Prime su Amazon. Si parte da 369 euro per un laptop a cui non manca davvero nulla anche per la produttività quotidiana. La spedizione è sempre gratuita.

Laptop ASUS: le migliori offerte della Festa Prime

Partiamo da un grande classico: il Vivobook 15 con Windows 11, processore Intel Core i3 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo trovi al prezzo minimo storico di 369 euro.

Alziamo l’asticella in termini di specifiche tecniche con il modello Vivobook OLED da 15,6 pollici. In questo caso, lo trovi in offerta a 999 euro durante l’evento di Amazon.

Passiamo a un’altra linea del marchio con Zenbook 14, questa volta dotato di processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Può essere tuo a soli 599 euro.

Sei un appassionato di gaming? Dai uno sguardo alla promozione sul TUF Gaming F15 con scheda video dedicata GeForce RTX 3050 e CPU Intel Core i5: al prezzo di 699 euro è un ottimo affare.

Chiudiamo l’elenco con un modello perfetto per chi cerca un laptop economico, ma senza compromessi per quanto riguarda design, affidabilità e prestazioni: è il Vivobook Go da 15,6 pollici con AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Oggi può essere tuo a soli 379 euro.

Vuoi accedere agli sconti della Festa delle Offerte Prime su Amazon? Iscriviti a Prime: se non hai ancora attivato l’abbonamento, approfitta subito della prova gratuita di 30 giorni.