 Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori portatili ASUS in sconto
Questi sono i migliori PC portatili di marca ASUS che puoi acquistare per la Festa delle Offerte Prime 2025.
Per la Festa delle Offerte Prime 2025 puoi solo fare grandi affari. Fino alle 23.59 di mercoledì 8 ottobre potrai attingere a un mare di offerte su migliaia di prodotti: l’occasione perfetta per toglierti lo sfizio che volevi da tempo. Ad esempio, vuoi un nuovo PC portatile? Perché non pensare a un modello di marca ASUS, uno dei più affidabili del settore?

In questo articolo troverai proprio questo: una vasta selezione da noi operata esclusivamente per te per darti modo di vagliare diverse opzioni per trovare alla fine quella che desideravi. Punti su performance, prezzo competitivo o un mix tra le due cose? Qui ci sarà quello che cerchi. Procediamo senza perdere altro tempo.

ASUS Vivobook GO 15 con Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB in offerta a 399 euro

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6″ Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento

399,00 549,00€ -27%
Vedi l'offerta

ASUS TUF Gaming A16 con GeForce RTX 5060 con Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD da 1TB in offerta a 1199 euro

ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16″ Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, Win11 Home, Grigio, Layout ITA

ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16

ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, Win11 Home, Grigio, Layout ITA

1.199,00 1.749,00€ -31%
Vedi l'offerta

ASUS Vivobook S 14 con display OLED a 999 euro

ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA#B08H1KCVGC, Notebook in alluminio con Monitor 14″ OLED Anti-glare, Copilot+ PC, Processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, RAM 32GB, 1TB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento

ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA#B08H1KCVGC, Notebook in alluminio con Monitor 14

ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA#B08H1KCVGC, Notebook in alluminio con Monitor 14" OLED Anti-glare, Copilot+ PC, Processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, RAM 32GB, 1TB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento

999,00 1.289,00€ -22%
Vedi l'offerta

ASUS ROG Strix G16 con RTX 5070 in offerta a 1759 euro

ASUS ROG Strix G16 (2025) con display da 16″ a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, RAM 32GB, 2TB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio

ASUS ROG Strix G16 (2025) con display da 16

ASUS ROG Strix G16 (2025) con display da 16" a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, RAM 32GB, 2TB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio

1.759,00 2.299,00€ -23%
Vedi l'offerta

ASUS Chromebook 4+128GB a 209 euro

ASUS Chromebook CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, Notebook con Monitor 14″ FHD Glossy, 60Hz, MediaTek Kompanio 520, RAM 4GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, Chrome, Grigio

ASUS Chromebook CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, Notebook con Monitor 14

ASUS Chromebook CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, Notebook con Monitor 14" FHD Glossy, 60Hz, MediaTek Kompanio 520, RAM 4GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, Chrome, Grigio

209,00 279,00€ -13%
Vedi l'offerta

ASUS Vivobook 15 con Intel Core i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a 449 euro

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6″ Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

449,00 599,00€ -25%
Vedi l'offerta

Per tutti i prodotti è previsto il pagamento in comode rate a tasso zero e la pronta consegna con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
7 ott 2025
