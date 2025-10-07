Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori portatili ASUS in sconto

Per la Festa delle Offerte Prime 2025 puoi solo fare grandi affari. Fino alle 23.59 di mercoledì 8 ottobre potrai attingere a un mare di offerte su migliaia di prodotti: l’occasione perfetta per toglierti lo sfizio che volevi da tempo. Ad esempio, vuoi un nuovo PC portatile? Perché non pensare a un modello di marca ASUS, uno dei più affidabili del settore?
In questo articolo troverai proprio questo: una vasta selezione da noi operata esclusivamente per te per darti modo di vagliare diverse opzioni per trovare alla fine quella che desideravi. Punti su performance, prezzo competitivo o un mix tra le due cose? Qui ci sarà quello che cerchi. Procediamo senza perdere altro tempo.
ASUS Vivobook GO 15 con Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB in offerta a 399 euro
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento
ASUS TUF Gaming A16 con GeForce RTX 5060 con Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD da 1TB in offerta a 1199 euro
ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, Win11 Home, Grigio, Layout ITA
ASUS Vivobook S 14 con display OLED a 999 euro
ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA#B08H1KCVGC, Notebook in alluminio con Monitor 14" OLED Anti-glare, Copilot+ PC, Processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, RAM 32GB, 1TB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento
ASUS ROG Strix G16 con RTX 5070 in offerta a 1759 euro
ASUS ROG Strix G16 (2025) con display da 16" a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, RAM 32GB, 2TB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio
ASUS Chromebook 4+128GB a 209 euro
ASUS Chromebook CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, Notebook con Monitor 14" FHD Glossy, 60Hz, MediaTek Kompanio 520, RAM 4GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, Chrome, Grigio
ASUS Vivobook 15 con Intel Core i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a 449 euro
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu
Per tutti i prodotti è previsto il pagamento in comode rate a tasso zero e la pronta consegna con Prime.