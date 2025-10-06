 Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori Smart TV in offerta
Alla Festa delle Offerte Prime 2025 su Amazon puoi trovare le migliori Smart TV in offerta a prezzi davvero pazzeschi e imperdibili.
Alla Festa delle Offerte Prime 2025 su Amazon puoi trovare le migliori Smart TV in offerta a prezzi davvero pazzeschi e imperdibili.

Approfitta adesso delle migliori Smart TV in offerta su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime 2025. Si tratta di un’occasione unica per aggiudicarti il migliore prodotto a un prezzo impedibile e pazzesco. Le migliori marche ti stanno aspettando con sconti incredibili, fino a metà prezzo e oltre.

Metz Smart TV QLED 32 Pollici HD a solo 128 euro!

Metz QLED 32 Pollici Smart TV HD, 32MQF7000Z, HDR10, Dolby Audio, Riduzione Lucu Blu, Google TV, Googlecast,Tuner DVB-T/T2/C/S/S2/Analogico

128,00 149,99€ -15%
Vedi l'offerta

Metz QLED Smart TV 40” Pollici a solo 180 euro!

Metz QLED 40 Pollici Smart TV FHD MQF7000Z, HDR10, Dolby Audio, Riduzione Luce Blu, Google TV, Googlecast,Tuner DVB-T/T2/C/S/S2/Analogico

179,99 199,99€ -10%
Vedi l'offerta

Hisense Smart TV 43” QLED 4K a solo 284 euro!

Hisense TV 43″ QLED 4K 2025 43A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 43”

284,00 429,00€ -34%
Vedi l'offerta

Hisense Smart TV 55” QLED 4K a solo 329 euro!

Hisense TV 55″ QLED 4K 55E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

329,00 519,00€ -37%
Vedi l'offerta

Samsung Smart TV 50” LED 4K a solo 279 euro!

Samsung TV UE50DU7190UXZT LED 4K, Smart TV 50″ Crystal Processor 4K, Slim Look, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Bixby, compatibile con Alexa e Google Assistant, Black 2024

279,00 471,00€ -41%
Vedi l'offerta

LG QNED 65” Serie 80 a solo 569 euro!

LG QNED 65”, Serie 80 2024, 65QNED80T6A, Smart TV 4K, Processore α5 Gen7, Design slim, 20W, 3 HDMI, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore LG QNED 65”, Serie 80 2024, 65QNED80T6A, Smart TV 4K, Processore α5 Gen7, Design slim, 20W, 3 HDMI, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore

569,00 599,00€ -5%
Vedi l'offerta

SAMSUNG Smart TV 50” QLED 4K a solo 519 euro!

SAMSUNG Smart TV 50” QE50Q8FAAUXZT QLED 4K, Q4 AI Processor, 4K Upscaling, OTS Lite, Air Slim Design, 2025

549,00 588,00€ -7%
Vedi l'offerta

Hisense Smart TV 75” Mini-LED 144Hz 4K a solo 899 euro!

Hisense TV 75″ Mini-LED 144Hz 4K 2025 75U72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 75”

999,00 1.299,00€ -23%
Vedi l'offerta

Samsung TV 85 NEO QLED 8K a solo 1.799 euro!

Samsung TV 85″ QE85QN800BTXZT NEO QLED 8K, Quantum Matrix Pro, mini LED, Processore Neural Quantum 8K, Infinity One Design, Attachable Slim One Connect, Dolby Atmos e OTS+

1.899,00 1.999,00€ -5%
Vedi l'offerta

Samsung Smart TV 98” QLED 4K  a solo 1.999 euro!

Samsung TV QE98Q80CATXZT QLED 4K, Smart TV 98″ Processore Neural Quantum 4K, SuperSlim, Quantum HDR+, Dolby Atmos, Integrato con Bixby e Alexa, Compatibile con Google Assistant, Carbon Silver 2023

1.999,00 2.599,00€ -23%
Vedi l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
