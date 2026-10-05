Festa delle Offerte Prime 2026: i portatili ASUS che conviene comprare

Stai cercando un notebook performante a un prezzo conveniente? Approfitta di questi due giorni di Festa delle Offerte Prime 2026 e portati a casa uno dei migliori portatili ASUS. Per avvalerti di queste promozioni dovrai essere iscritto ai servizi Prime. Se non sei ancora un cliente clicca qui e approfitta di tanti vantaggi.

Portatili ASUS alla Festa delle Offerte Prime 2026

ASUS Vivobook 16 è un notebook pensato per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni, spazio di archiviazione, praticità e prezzo. Offre un generoso display da 16 pollici antiriflesso con refresh rate da 60 Hz, una soluzione versatile con una superficie di visualizzazione più ampia rispetto ai tradizionali portatili da 15,6 pollici. Sotto la scocca troviamo il potente processore Intel Core 9 270H con 16 GB di RAM a supporto e un SSD da 1 TB che garantisce ottima archiviazione e velocità. Dunque una configurazione che offre risorse sufficienti per gestire con fluidità applicazioni quotidiane, multitasking, navigazione con molte schede e programmi più impegnativi. Il notebook arriva con Windows 11 Home già installato ed è quindi pronto all’uso. L’ampio display, la dotazione di memoria e il generoso spazio SSD rendono questo Vivobook una scelta molto interessante.

ASUS Zenbook S 14 è un notebook premium che punta su portabilità, qualità del display e prestazioni. Il display OLED da 14 pollici, con superficie Glossy e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che quindi offre immagini più fluide e una resa particolarmente brillante per film, foto e contenuti multimediali. A gestire il tutto c’è il nuovo Intel Core Ultra 7 355, affiancato da 16 GB di RAM e da un generoso e veloce SSD da 1 TB. La configurazione offre una buona dotazione per produttività, multitasking, gestione di documenti e applicazioni pesanti. Inoltre troverai già installato Windows 11 Home e potrai avvalerti delle porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, nonché di una webcam FHD.

ASUS ProArt è indubbiamente il notebook con le prestazioni più elevate in questa lista, nonostante abbia un formato compatto, con una dotazione particolarmente interessante per creativi e professionisti. Il display OLED da 14 pollici, con superficie anti-riflesso e refresh rate di 144 Hz, punta su immagini nitide e movimenti fluidi, risultando adatto sia alla produttività sia alla gestione di contenuti multimediali. Inoltre la tastiera è staccabile e potrai quindi usarlo come fosse un tablet. Monta il processore Snapdragon X2 Elite con la bellezza di 32 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore e un SSD da 1 TB per accensione velocissima e archiviazione senza patemi. Anche in questo caso troverai già installato Windows 11 Home.

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