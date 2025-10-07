Festa delle Offerte Prime: l’hub D-Link 8 in 1 cala a 19€, corri subito!

Con l’inizio della Festa delle Offerte Prime uno dei dispositivi più indispensabili da avere sempre con sé è crollato di prezzo. Protagonista di questa super offerta è il fantastico Hub D-Link DUB-M810 8 in 1. Cosa stai aspettando? Corri subito per averlo a soli 19 euro, invece di 53 euro. Stiamo parlando del 63% di sconto!

Questo gioiellino, connesso a una porta USB-C, offre: 2 porte USB A 3.0, 1 porta HDMI 4K, 1 porta Ethernet, 1 porta USB C 100W, 1 lettore Schede SD, 1 lettore Schede MicroSD. Tutto questo in un dispositivo piccolissimo e compatto, plug and play. Lo connetti ed è subito in funzione.

Hub D-Link DUB-M810 8 in 1: alloggiamento di espansione affidabile

Con il fantastico Hub D-Link DUB-M810 8 in 1 ottieni un alloggiamento di espansione affidabile. Collegandolo a una sola porta USB C del computer garantisce un’ottima esperienza di alloggiamento di espansione. Scopri tutti i vantaggi di questo gioiellino. Oggi è tuo a soli 19 euro con la Festa delle Offerte Prime.

La scocca resistente è perfetta per essere portata in viaggio o per rimanere posizionata su una scrivania nel tempo, senza rovinarsi né subire danni. Tutto diventa facile con questo dispositivo super versatile.

La consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione a Prime. Aggiungilo ora al carrello con il 63% di sconto!