Festa delle Offerte Prime: migliori sconti LEGO

Nella Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon ci sono sconti che strizzano l’occhio anche agli appassionati dei mattoncini LEGO. Dai set dedicati a Star Wars a quelli per gli amanti dei bolidi su quattro ruote, non mancano le possibilità di farsi (o fare) un regalo, risparmiando, magari portandosi avanti in vista delle festività.

LEGO in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Partiamo da un grande classico dedicato agli appassionati della saga fantascientifica per eccellenza: il set del Millennium Falcom di Star Wars, in promozione al prezzo finale di 136 euro invece di 169 euro come da listino. Un totale di oltre 1.350 pezzi da assemblare per immergersi nell’universo della saga.

C’è anche quello dedicato al TIE Bomber. In questo caso, è molto più economico: solo 51 euro invece di 65 euro con minifigure dei personaggi incluse.

Cambiamo genere con il set Harry Potter: La battaglia di Hogwarts. Ben 730 pezzi incastrare per dar vita a uno degli sconti più epici della serie letteraria e cinematografica. Grazie alla promozione di oggi può essere tuo al prezzo di 68 euro invece di 84 euro.

Ce n’è anche per gli amanti dei motori. Il bolide su quattro ruote Chevrolet Camaro ZL1 della NASCAR, nella sua versione a mattoncini, costa solo 89 euro invece di 104 euro come da listino.

Concludiamo la carrellata con il set del catalogo City: Ospedale, Set con Edificio da Costruire. Riprodotto nei minimi dettagli, è in sconto al prezzo finale di 69 euro invece di 99 euro come da listino.

Per conoscere l’elenco completo delle occasioni da cogliere al volo relative al catalogo LEGO su Amazon, invitiamo a consultare lo store ufficiale sull’e-commerce, sempre aggiornato.

Non perdere la Festa delle Offerte Prime: iscriviti subito a Prime per 30 giorni gratuiti e inizia a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.