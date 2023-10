Offerte Prime: sconti su Adobe Creative Cloud con Firefly

Grazie agli sconti fino al -43%, in questo momento è possibile attivare un abbonamento annuale alla suite Adobe Creative Cloud in modo più conveniente che mai. È una delle promozioni in corso per la Festa delle Offerte Prime, evento che ha preso il via oggi su Amazon riservato in esclusiva ai clienti Prime.

Adobe Creative Cloud (e non solo) in sconto su Amazon

Include strumenti per la creatività come Photoshop e Illustrator, ora potenziati all’intelligenza artificiale di Firefly per la modifica o la generazione delle immagini. Le applicazioni incluse sono accessibili da qualsiasi dispositivo: computer desktop e laptop, smartphone o tablet. Per saperne di più, invitiamo a consultare la descrizione completa.

Ecco dunque un riepilogo di tutte le versioni di Creative Cloud e degli altri software Adobe che in questo momento Amazon propone in forte sconto.

Creative Cloud Standard per un anno a 439 euro (-43%);

Creative Cloud Student & Teacher per un anno a 137 euro (-42%);

Creative Cloud Photography Plan con 20 GB per un anno a 88 euro (-43%);

Express Premium per un anno a 63 euro (-48%).

Gli sconti proposti da Amazon durante la Festa delle Offerte Prime sono disponibili solo per i clienti Prime. Se non hai un abbonamento Prime, puoi attivarlo subito gratis e accedere a tutti i vantaggi, tra cui gli sconti esclusivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.