Festa delle Offerte Prime: ULTIME ORE per 5 gadget sotto i 10€

La Festa delle Offerte Prime è letteralmente agli sgoccioli. Ci sono state tantissime offerte interessanti a cui fare la corte ma non per questo è ancora tempo di fermarsi. Devi sapere che rimangono ancora poche ore a tua disposizione e se sei in vena di fare un affare, ho scovato 5 gadget da non perdere con un prezzo finale minore di 10€.

Sono semplici ma pur sempre utili nella vita di tutti i giorni quindi perché non approfittarne? Hai tempo fino alle 23:59 di questa sera quindi non tentennare.

Delle spedizioni non ti preoccupare, ricorda che sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Festa delle Offerte Prime: i 5 gadget da non perdere assolutamente

Alla Festa delle Offerte Prime puoi comprare un nuovo cavo per il tuo iPhone e dire addio a quello che si sta rompendo ogni giorno di più. Acquista questo modello certificato MFi con qualità avanzata e soprattutto robusto e resistente. Lo trovi in diverse lunghezze, io ti consiglio quello da 1.2metri ad appena 5,64€ su Amazon.

Se hai tantissimi prodotti di ultima generazione saprai benissimo cosa significa doverli collegare a laptop e computer un po’ più vecchiotti. Non hai entrate USB C? Nessun problema, Puoi risolvere tutti i tuoi problemi con questi 3 adattatori semplici e comodissimi da avere a portata di mano. Li trovi su Amazon a soli 6,64€.

Scommetto che stavi proprio sognando un mouse wireless? Beh, anche quello lo puoi acquistare a meno di dieci euro grazie alla Festa delle Offerte Prime. Compatibile con più sistemi operativi, ha le luci LED e si connette mediante micro ricevitore USB. Lo trovi su Amazon a soli 8,30€.

In cerca di un cavo HDMI di ultima generazione? Ho quello che fa al caso tuo. Con supporto al 4K Ultra HD, filo rinforzato e connettori in oro questo qui è un vero e proprio gioiellino. Lo trovi su Amazon ad appena 5€.

E se proprio non puoi farne a meno, allora ti devo far sapere che puoi acquistare un intero set di cacciaviti da precisione con punte in acciaio. In totale sono 24 pezzi. Puoi acquistarlo su Amazon spuntando il coupon, il prezzo finale è di soli 11€ ma ne vale totalmente la pena.

