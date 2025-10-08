 Festa delle Offerte Prime: ultimo giorno per acquistare gli smartphone Samsung in super sconto
Ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime su Amazon per acquistare tutti gli smartphone Samsung in super sconto: fai l'affare oggi.
Tecnologia Mobile
Oggi è l’ultimo giorno per acquistare gli smartphone Samsung in Super Sconto alla Festa delle Offerte Prime. Dai un’occhiata ai migliori in questa selezione super attenta. Con Amazon hai consegna gratuita direttamente a casa tua o a un punto di ritiro inclusa grazie a Prime.

Samsung Galaxy A16 128GB a soli 117,20 euro!

Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7″ FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]

Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7" FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]

117,20 209,90€ -44%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone 128GB a soli 327,90 euro!

Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Olive [Versione Italiana]

Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Olive [Versione Italiana]

327,90 399,00€ -17,82%
Samsung Galaxy A50 128GB dual sim a soli 199,50 euro!

Samsung Galaxy A50 SM-A505F 16,3 cm (6.4″) 4 GB 128 GB Doppia SIM 4G Nero 4000 mAh

Samsung Galaxy A50 SM-A505F 16,3 cm (6.4") 4 GB 128 GB Doppia SIM 4G Nero 4000 mAh

185,00 220,00€ -15,91%
Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti 256GB a soli 355,90 euro!

Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Pink [Versione Italiana]

Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Pink [Versione Italiana]

355,90 369,90€ -3,78%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 512 GB a soli 799 euro!

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.000 mAh, Navy [Versione italiana]

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.000 mAh, Navy [Versione italiana]

799,00 1.109,00€ -27,95%
Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI 256GB a soli 869 euro!

Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 3.900 mAh, Titanium Silver [Versione italiana]

Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 3.900 mAh, Titanium Silver [Versione italiana]

869,00 1.299,00€ -33,10%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 512GB a soli 1.099 euro!

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Jetblack [Versione italiana]

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Jetblack [Versione italiana]

1.099,00 1.619,00€ -32,12%
Samsung Galaxy S25  AI Fotocamera 200MP 1TB Titanium Whitesilver a soli 1.599 euro!

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver [Versione italiana]

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver [Versione italiana]

1.599,00 1.859,00€ -14%
Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI pieghevole 256GB a soli 999 euro!

Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 4,1″ Super AMOLED/6,9″ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Blue Shadow [Versione italiana]

Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 4,1" Super AMOLED/6,9" Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Blue Shadow [Versione italiana]

999,00 1.279,00€ -22%
Non perdere questa super occasione. Con uno smartphone Samsung hai prestazioni elevate e un ecosistema di alto livello. Oggi risparmi con la Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
8 ott 2025
