Festa in piscina? Porta con te questa cassa bluetooth in offerta su Amazon

Preparati a vivere una festa in piscina indimenticabile. Con la cassa Bluetooth di Oraolo, potrai portare con te la tua musica preferita e creare l’atmosfera perfetta per divertirti sotto il sole estivo.

E non preoccuparti del prezzo, perché questa cassa Bluetooth è in offerta su Amazon a soli 55,99 euro invece di 79,99, grazie al coupon del 30% da applicare in pagina.

Cassa bluetooth: potente e impermeabile, la porti in spiaggia e in piscina

L’altoparlante Bluetooth Oraolo Basser è progettato con una configurazione dual speaker da 40W, che garantisce un suono sorprendente senza distorsioni, anche al massimo volume. Grazie al driver stereo potrai goderti bassi e medi più precisi, creando un’esperienza sonora unica. Questa cassa wireless è ideale per l’uso sia all’interno che all’esterno, rendendo ogni momento indimenticabile.

Il nome stesso, Oraolo Basser, fa riferimento alla sua caratteristica principale: il Super Bass. Senti le vibrazioni dei bassi fornite dai due altoparlanti da 3 pollici e dal radiatore passivo extra grande. L’audio che produce è ricco, stereo e diverso da quello che avresti con una normale cassa Bluetooth.

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte di Oraolo Basser, perché offre un suono incredibilmente potente nonostante la sua struttura ridotta. Inoltre, è dotata di una batteria di grande capacità che offre fino a 24 ore di riproduzione continua al 50% del volume. Puoi far suonare la musica senza interruzioni durante una festa in casa o una festa in piscina, diventando il centro dell’attenzione con le tue selezioni musicali.

E poi, la ricarica rapida tramite USB-C consente di riprendere la riproduzione in breve tempo, senza dover attendere a lungo per la prossima sessione di musica.

E non preoccuparti degli imprevisti del meteo: Oraolo Basser è progettato con una forte protezione impermeabile. La custodia in silicone resistente e la copertura porta offrono una migliore protezione interna ed esterna. Puoi spostare la festa in una varietà di ambienti diversi, ballando sotto la pioggia o portandola appunto con te in piscina, senza preoccuparti di danneggiare l’altoparlante.

Non perdere l’opportunità di rendere le tue feste indimenticabili. Acquista subito la cassa Bluetooth di Oraolo su Amazon a soli 55,99 euro grazie al coupon del 30% da applicare in pagina. Porta la musica ovunque tu vada e crea l’atmosfera perfetta per divertirti con amici e familiari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.