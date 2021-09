Festa dei nonni: regala il nuovo Huawei MatePad 11

Huawei consiglia un ottimo regalo per la Festa dei nonni del prossimo 2 ottobre. Si tratta del recente MatePad 11, un tablet con caratteristiche molto interessante, tra cui il sistema operativo HarmonyOS 2. Fino al 30 settembre è possibile acquistarlo a partire da 399,90 euro. Compresi nel prezzo ci sono due accessori: Smart Magnetic Keyboard e M-Pencil 2.

Huawei MatePad 11 per la Festa dei nonni

Huawei suggerisce l'acquisto del MatePad 11, citando una ricerca effettuata da Global Web Index tra maggio e agosto 2021, secondo la quale il 59,6% dei nonni intervistati possiede già un tablet, mentre il 51,3% ha dichiarato di sentirsi a proprio agio con le nuove tecnologie.

Il MatePad 11 possiede un ampio schermo da 10,95 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 865, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot per schede nanoSD (NM card), fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS e Galileo, quattro altoparlanti con sistema audio Harman Kardon, quattro microfoni, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh che offre un'autonomia fino a 12 ore e supporta la ricarica rapida.

Si tratta di caratteristiche perfette per la lettura degli articoli, le videochiamate e il gioco. La versione con 128 GB di storage include la stilo M-Pencil 2 che consente di scrivere e disegnare a mano libera, ma fino al 30 settembre è disponibile in regalo anche per la versione con 64 GB di storage. Huawei regala inoltre la Smart Magnetic Keyboard con l'acquisto di entrambe le versioni sullo store ufficiale.

I prezzi sono 399,90 euro (64 GB) e 499,90 euro (128 GB). La spedizione è gratuita, così come il reso entro 14 giorni.